Аналитики сообщили, когда большинство россиян планируют взять отпуск

Больше половины россиян планируют пойти в отпуск этим летом, чаще всего они намерены путешествовать по России или отдыхать дома. Также 2% возьмут кредит, чтобы отправиться в путешествие, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.

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В опросе приняли участие 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения.

«65% работающих планируют уйти в отпуск летом: 16% будут отдыхать дома, 13% отправятся на дачу или в деревню, 29% поедут по России, а 7% - за рубеж. Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 30% россиянок планируют поездку по стране и 8% - за рубеж, среди мужчин - 27 и 7% соответственно», — говорится в итогах исследования.

Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (36%), те, кто старше 45 лет, - отдых на даче (16%). Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (11%).

При этом за прошедший год число желающих взять кредит на летний отпуск сократилось с 4% до 2%. 9 из 10 точно сообщили, что не будут брать кредит, отметив, что при нынешних ставках в банках это нерационально.