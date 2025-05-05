В Приморье построят дорогу в обход круглогодичного курорта

Администрация Хасанского муниципального округа намерена построить двухполосную объездную дорогу местного значения в обход круглогодичного морского курорта. Информация об этом размещена на портале единой информационной системы в сфере закупок.

© РИА Новости

«Курорту не хватает инженерной инфраструктуры. Многие сталкиваются с проблемами отсутствия электричества. Для понимания, тот же самый Хасан – проект стоит 30 млрд, протянуть туда электричество – 26 млрд. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с федеральными властями», – отметил министр экономического развития Приморья Андрей Блохин на X Тихоокеанском туристском форуме.

Трасса протяженностью 5 км начнется на 3-м км участка автодороги по ул. Строительной (в районе примыкания к трассе Раздольное – Хасан – Зарубино). 30 апреля определили подрядчика на проектирование, однако название компании пока не раскрывается.

Согласно протоколу, в конкурсе участвовали восемь организаций, а итоговая цена контракта составила 15 млн рублей при стартовой стоимости в 25,06 млн.

Параллельно администрация округа объявила еще один тендер – на содержание будущей объездной дороги. Бюджет этих работ оценивается в 61,5 млн рублей.

Напомним, курортный комплекс, в обход которого пройдет трасса, планируется возвести в бухте Алеут, рядом с морским заповедником и островом Фуругельма. Проект включает семь отелей разного уровня и апартаменты на 3800 номеров. Общая площадь застройки превысит 150 га, а протяженность береговой линии составит 1,5 км. Предполагаемые инвестиции – около 30 млрд рублей. Ранее также стала известна примерная стоимость отдыха на будущем курорте.