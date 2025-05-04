Где и как отдыхают россияне в майские праздники

В Крыму майские праздники принесли настоящий бум отдыха. В первый же день больших майских выходных на Крымском мосту выросла пробка на въезд из 2635 машин. Причем транспортный тромб начал образовываться еще около часа ночи, и это при том, что досмотр за час проходят более 600 автомобилей.

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Впрочем, даже четырехчасовое ожидание никого не остановило, а уже второго мая проехать в обе стороны по мосту можно было без особого ажиотажа. Сейчас майские праздники в самом разгаре, подводить итоги пока рано, но прогноз наполняемости отелей самый благоприятный. По данным министерства курортов и туризма Крыма, на майские праздники полуостров примет почти на 13 процентов больше туристов, чем год назад в эти же даты.

"На майские праздники Крым ожидает около 300 тыс. туристов", - заявил профильный министр Сергей Ганзий.

В этом году во время первомайских праздников на южных курортах отдохнут людей больше, чем в прошлом на 13-15 процентов.

До конца выходных туристы забронировали 40 процентов номерного фонда. Номер с видом на море, шикарным балконом и всеми мыслимыми удобствами можно снять от 2500 рублей в сутки. В многочисленных кафешках посидеть за бокалом вина с перекусом можно от 2000 на двоих.

Погода тоже не подкачала. Днем в Крыму уже по-летнему тепло, хотя море еще прохладное. Солнечно было и в Сочи. Раньше намеченного срока из-за теплой погоды на всех трех сочинских горных курортах завершился сезон катания на лыжах и сноубордах. И теперь вместо снежных трасс стали открываться летние тропы.

Первым старт летнему сезону даст курорт "Роза Хутор". Уже в первых числах мая, после профилактических работ, открылись канатные дороги. Фишкой станет обновленная территория обзорной площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря, где появилась парковая зона с лавками, современными ограждениями, галечными и брусчатыми дорожками, теневыми зонами, растительными композициями и креативными фоторамками.

Главное в горах для летнего отдыха туристов - это прогулочные маршруты. В этом году будет открыто 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра. Их запустят постепенно в зависимости от погоды. В начале мая открылись сперва тропы в Горной Олимпийской деревне, затем "Тропа Йети" и "Озерный траверс". Далее начнут работать пешие тропы в природном парке водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад - "Золотой" высотой 77 метров. Большинство троп курорта откроется уже в середине июня. Горный кемпинг "Нахазо" заработает в начале июля, как и радиальные тропы вокруг него.

В этом летнем сезоне мы предложим гостям интересный продукт - прогулочный билет с гидом. Это отличная возможность подняться на самый верх в сопровождении увлекательного рассказа об истории этих мест, природе и достопримечательностях курорта, - отметила руководитель управления активного отдыха и туризма курорта Ольга Падейская.

Кроме пеших троп, на курорте действуют несколько велосипедных маршрутов. Для детей и взрослых работают семейный веревочный парк, подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан. Также ожидается появление колеса обозрения и нового парка развлечений. В любое время года интересны для посещения самый большой в России парк альпак, оленья ферма с новыми питомцами - капибарами, этно- и хаски-хутор.

Сезон на "Газпром Поляне" пройдет под девизом "Горы впечатлений". Эта территория стремится стать меккой оздоровления с двумя современными медицинскими центрами.

На "Красной Поляне" гости курорта смогут отправиться на обзорные прогулки на канатных дорогах и по пешим экотропам разного уровня сложности - от маршрутов, подходящих новичкам, до треков для опытных туристов.

Во время хайкинга можно увидеть уникальные горные долины Цирк-1, 2 и 3, два горных водопада Медвежий и Поликаря, горную купель на тропе здоровья, подняться на горную вершину Черная пирамида - самую высокую точку курорта, сфотографировать живописнейший хребет Аибга.

Точкой притяжения туристов в горах является и гастрономия. Повара курорта откроют лето с сезона вишни, которая будет представлена в новых блюдах.

Как рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, интерес к отдыху в горах Сочи достаточно высокий.

Количество обращений увеличилось примерно на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Что касается бронирований, то их меньше, но тем не менее на пять процентов больше, чем в 2024-м.

Не отстает от сочинских коллег и "Архыз". Одним из ожидаемых событий этого лета станет запуск гондольной дороги "Орбита" с кабинками с прозрачным полом, которая будет подниматься до максимальной отметки на высоту 3030 метров. Рядом со смотровой площадкой "Орбита" откроется экстрим-парк с горными качелями для любителей экстремальных ощущений. Из развлекательных сервисов будут запущены падел-теннис, рафтинг, тир, школа роллеров, научно-познавательный кемпинг на Дукке. Разработаны уникальные экскурсионные маршруты для индивидуальных и групповых туров в самые живописные места Архыза.

Кроме того, в летнем сезоне-2025 продолжит работу Байк-парк с самой высокогорной зоной катания в России, где расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и трассы, пролегающие в хвойном лесу, растянувшемся на более чем 30 километров. Откроется прокат горных велосипедов и экипировки, будут доступны трассы для маунтинбайка. Первое соревнование "Мегалавина" - эффектный массовый спуск с горы - запланирован на 11 мая.

Проблем с размещением не должно возникнуть. Как отметил генеральный директор курорта Роман Киранчук, на территории курорта значительно увеличилось количество новых современных отелей 4* и 5*. Есть даже варианты проживания в формате "Все включено". "Сейчас в "Архызе" работают 26 отелей и 4300 мест размещения. В планах в этом году открыть еще как минимум 5 гостиниц разной категории звездности.

Эксперты предупреждают, что горы интересны и молодежи, и людям зрелого возраста, и, конечно, семьям с детьми, но, отправляясь на высоту, нужно подобрать трекинговую обувь и утепленную одежду. И не забудьте дождевик - в начале мая погода в горах может быть капризна.