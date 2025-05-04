Представлен рейтинг самых дорогих путевок на майские праздники

Сервис путешествий OneTwoTrip представил рейтинг самых дорогих туристических путевок на майские праздники, согласно которому отдых в России и за рубежом обходится россиянам по-разному.

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Россия. Самая дорогая поездка в пределах страны обошлась семье в 409 тысяч рублей за 12 дней проживания в Адлере. За 378 тысяч рублей другая семья прожила 11 дней в Калининградской области, а в Сочи на 10 дней семейная компания заплатила 353 тысячи рублей.

Самая дорогая поездка в пределах страны обошлась семье в 409 тысяч рублей за 12 дней проживания в Адлере. За 378 тысяч рублей другая семья прожила 11 дней в Калининградской области, а в Сочи на 10 дней семейная компания заплатила 353 тысячи рублей. Зарубежные направления. Семейный отдых в Дубае на девять дней обошелся группе в 3,5 млн рублей. Неделя пребывания в Токио с проживанием в пятизвездочном отеле обошлась в 1,75 млн рублей. Путевка в турецкий Кемер на пять дней с условиями «все включено» стоила 1,43 млн рублей.

В рейтинге предпочтений россиян лидируют российские направления: Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений востребованными остаются Египет, Япония и Турция.Ганзий: Крым планируют сделать курортом, который будет работать круглый год. Тбилиси вошел в список популярных городов для туризма по данным Expedia.