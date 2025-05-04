В АТОР рассказали, как изменился спрос на санатории среди россиян

Также у соотечественников популярны спа-отели без опции купания в море.

В период майских праздников отдых может обойтись в 35 тысяч рублей на человека.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Наверное, есть новая неожиданная такая тенденция, буквально вот этого года, она тоже, знаете, формировалась, формировалась — отдых в санаториях или в спа-отелях не на море. Шарко, прекрасные терренкуры. Это санатории в средней полосе. Это, кстати, получается на майские праздники 35 тысяч рублей на человека за неделю. Это просто какая-то нереальная, сказочная цена, потому что в санатории, считайте, all inclusive, там трёхразовое питание. А ещё может быть спа полноценное с массажиком, хаммамчиком и так далее. Поэтому это вот такая тенденция».

Ранее в АТОР перечислили лучшие направления для гастротуров. Среди наиболее популярных — Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и Новгородская область. В гастрономическое путешествие также можно отправиться в Красноярск, Ярославль и Владимир.

Туроператоры предупредили о 400% подорожании авиа и ж/д билетов на майские праздники. Стоимость популярных направлений значительно выросла. Ради экономии стоит путешествовать на личном автомобиле. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.