Министр рассказал о планах по развитию туризма в Крыме

В данный момент проходит работа, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура «Расцветай в Крыму».

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По его словам, задача состоит в том, чтобы Крым стал круглогодичным курортом. Работа в данном направлении уже ведется.

Ганзий подчеркнул, что курорты и туризм на полуострове развиваются и привлекают внимание все большего числа путешественников и инвесторов.

По данным ТАСС, в I квартале этого года Крым посетили 570 тысяч туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024-го. 70% гостей региона возвращаются в Крым.

Напомним, что в России появилось новое «Золотое кольцо». Тбилиси вошел в список популярных городов для туризма по данным Expedia.