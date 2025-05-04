Идеи для отдыха на природе: пять мест, куда лучше всего ехать в мае

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

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«Май — время, когда природа окончательно выходит из зимней спячки и как будто зовёт выйти наружу. Уже нет пронизывающего холода, ещё нет летней жары — идеальные дни для того, чтобы вдохнуть полной грудью, услышать журчание ручьёв, увидеть первую зелень и, главное, почувствовать масштаб и красоту родных просторов. В этой подборке — пять направлений для путешествий по России, где май особенно хорош».

Дoлина реки Чулышман, Алтай

Весной Алтай почти драматичен. Снега ещё лежат на верхушках гор, но внизу уже всё цветёт. Река Чулышман петляет между скалами, как змея, и по обе стороны – отвесные берега, водопады, сосновые кедровые леса и панорамы, от которых захватывает дух.

По Чулышману можно проехать на машине, но лучше остановиться на два-три дня: в юртах, экодомиках или даже в палатке. В мае здесь не так многолюдно, как летом, и можно почувствовать себя первооткрывателем. Не пропустите водопад Куркуре, Каменные грибы и плато Укок — места, где природа как будто не знает, что такое XXI век.

Кенозерский национальный парк, Архангельская область

Кенозерье – это север, где в мае весна только начинается. Воздух напитывается смолой и водой, а озёра, леса, деревянные часовни и деревни, где до сих пор нет асфальта, создают удивительное ощущение простоты и силы. Здесь можно остановиться в деревенских гостевых домах, отправиться в поход на байдарках, пройти пешком между старинными погостами и просто помолчать.

Кенозерье – не про «активный отдых», а про соединение с природой и внутреннюю тишину. Весной здесь особенно хорошо: звонко поют птицы, гудят пчёлы, реки полны воды, а закаты – холодные и яркие.

Эльбрус и Джилы-Су, Кабардино-Балкария

Если ехать не на курорты, а в настоящие горы, то лучшим выбором станет плато Джилы-Су у подножья Эльбруса. Это дикая, почти незаселённая местность с потрясающими видами, мощными минеральными источниками, водопадами и открытым небом.

Путь туда нелёгкий, по горной дороге от Кисловодска, но он стоит того. В мае здесь ещё мало туристов, можно жить в юртах или палатках, пить целебную воду, купаться в горячих источниках и наблюдать, как на фоне снега расцветают альпийские луга. Главное – тёплая куртка и термос.

Озеро Байкал, Иркутская область или Бурятия

Многие представляют Байкал только летом или, наоборот, снежной зимой. Но весной он как будто живёт свою «настоящую» жизнь. В начале мая в одной части озера (например, у острова Ольхон) ещё могут лежать остатки льда, а в другой уже бурлит жизнь: реки несут талые воды, начинается рыбалка, просыпаются деревни. Май – это редкий шанс увидеть Байкал «живым»: без толп, с ещё прозрачной водой, с поющими птицами, с лёгкой грустью весеннего одиночества. Идеальный маршрут – Иркутск, Листвянка, Ольхон, Малое море. Можно арендовать машину, пожить в доме с видом на рассветы и закаты и почувствовать настоящую силу великого озера.

Таганай и Зюраткуль, Урал

Национальные парки Таганай и Зюраткуль – два самых живописных природных заповедника Урала. Весной здесь ещё могут лежать снежные островки, но уже цветут первые цветы, ручьи наполняются водами, а лес становится активным и звонким. В Таганае стоит пройтись по Каменной реке и подняться на Круглицу, а в Зюраткуле – на одноимённую гору с потрясающей панорамой озера. Ночёвка в гостевом доме, баня, шашлык на фоне хвойных лесов – это тоже про май. Только не забудьте треккинговую обувь и дождевик: природа здесь красивая, но своенравная.