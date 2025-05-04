Появился виртуальный тур по особняку Федора Шехтеля

На портале «Узнай Москву» появился новый виртуальный тур столичного Департамента культурного наследия. Онлайн можно посетить особняк на Большой Садовой улице (дом 4, строение 1), который Федор Шехтель построил для своей семьи в 1910 году. Ансамбль состоит из двух строений. Несмотря на использование классических декоративных элементов, в нем можно обнаружить черты стиля модерн. Фасад украшен торжественным портиком дорического ордера, а над аркой размещен изящный барельеф.

© Mos.ru

«История дома неразрывно связана с творчеством не только хозяина, но и его гостей. В этом особняке у Шехтелей часто бывали их друзья: художники, литераторы и купцы. Благодаря новому виртуальному путешествию можно побывать внутри исторического здания, рассмотреть архитектурные детали, украшающие интерьер, визуально прогуляться по каменным ступеням лестниц, зайти в кабинет архитектора, выйти на террасу и спуститься в подвал. Это уже 34-й виртуальный тур, подготовленный Мосгорнаследием и опубликованный на портале. Приглашаем всех желающих совершить прогулку в режиме виртуальной реальности», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Начинается виртуальный тур с обзора фасада. Здание асимметрично по композиции, наружная стена украшена имитацией руста. Попасть в дом и на его территорию можно через арку с крестовыми сводами. Справа в арке расположен вход в сам особняк, над которым красуется изящный барельеф.

Далее маршрут ведет через вестибюль в просторную гостиную — главное помещение в особняке, его смысловой и композиционный центр. Здесь же устраивали выставки работ детей Федора Шехтеля — Льва и Веры, а также их друзей.

Пользователи могут увидеть более 20 панорам столовой, кабинета, чертежной мастерской великого архитектора. Завершается тур по особняку кадрами прекрасного вида на Садовое кольцо, сделанными с террасы. Это здание — объект культурного наследия федерального значения.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти более 280 прогулочных маршрутов, фотографии и описания свыше 2,3 тысячи зданий, более 700 памятников, 400 музеев и 490 исторических мест, а также прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана со столицей. Здесь также опубликованы 34 виртуальных тура по объектам культурного наследия города, подготовленных Мосгорнаследием.

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