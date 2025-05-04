Зачем миллионы россиян переезжают из региона в регион

По данным Росстата, ежегодно из одного региона в другой на постоянное место жительства переезжают примерно 4 миллиона человек. Кто-то делает это ради работы, кто-то — в поисках личного счастья. Но есть и те, кто снимаются с места из-за климата. Причем люди едут как с севера на юг, так и в обратном направлении. О том, как жаркое лето или долгая зима заставляют продать квартиру в одном регионе и купить в другом, чем южное жилье отличается от северного и как устроить кусочек Крыма под окнами питерской пятиэтажки, — в материале «Ленты.ру».

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«Мой остров будет затоплен»

Осенью 2024 года Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян на тему внутренней миграции. В ходе выяснилось, что почти половина граждан страны хотя бы однажды меняла место жительства, переезжая из одного города или региона в другой. А еще 13 процентов россиян планируют это сделать в будущем. Основными причинами для переезда респонденты назвали: поиск более высокооплачиваемой работы — 17 процентов, личные обстоятельства (брак, развод, необходимость жить ближе к родителям или детям) — 13 процентов, учебу — 10 процентов. На четвертом же месте по популярности оказался переезд, связанный с поиском более благоприятных климатических условий. Сменить место проживания из-за климата сегодня готовы 5 процентов россиян.

В современной истории климатическая миграция — то есть переселение людей с одной территории на другую из-за внезапного или долгосрочного изменения окружающей среды — явление относительно новое. Считается, что первым климатическим мигрантом стал Иоане Тейтиота, житель государства Кирибати, находящегося на тихоокеанском острове Тарава.

В 2010 году Иоане Тейтиота вместе с семьей переехал в Новую Зеландию. Когда же его виза закончилась, он подал документы на получение статуса беженца, а в качестве причины переезда указал, что его родной остров в ближайшие 10-15 лет будет затоплен.

В 2013 году власти Новой Зеландии ООН. Дело он, правда, не выиграл — чиновники сочли, что ни он сам, ни его семья на то момент не подвергались опасности, однако в ООН впервые признали, что если жизни человека угрожает опасность из-за изменений климата, ставших причиной природных бедствий, и он пересекает границу другого государства, он не может быть депортирован.

В последние десятилетия климат на Земле действительно меняется, причем в худшую сторону. Глобальное потепление уже Бельгия, Германия, Польша, Дания окажутся затоплены, при этом пострадают 13 миллионов человек.

Также считается, что через 30 лет из-за риска наводнений в Индии окажутся в опасности до 1,4 миллиарда жителей, а такие города как Калькутта, Ченнаи или Дакка в Бангладеш могут быть смыты штормами. Добавляют тревоги и засухи. Известно, что 2,3 миллиарда людей (то есть 25 процентов населения мира) проживает в засушливых землях. Но поскольку планета продолжает нагреваться, к концу века на засушливых землях могут оказаться до 5 миллиардов человек, что приведет к истощению почв, нехватке водных ресурсов и разрушению экосистем. Больше всего эта опасность угрожает жителям Центральной и Южной Азии, а также Восточной и Западной Африки.

Изменения климата вынуждают людей по всему миру покидать неблагополучные районы. Так, в 2010 году места своего проживания из-за различных климатических бедствий покинули 42 миллиона человек, в 2015-м — 19 миллионов, в 2018-м — свыше 17 миллионов. Есть прогноз, что к 2050 году общее число мигрантов, сменивших местожительства из-за природных условий, вырастет до 200 миллионов человек. Другими словами, климатическим беженцем станет каждый 45-й человек на земле.

В Калининграде — архитектура, на Алтае — чистый воздух

В России миграция населения из-за климата существует уже давно. Одними из самых суровых с точки зрения условий проживания в нашей стране всегда считались арктические территории. Еще в советское время люди, работавшие на Крайнем Севере и получавшие северные надбавки, копили деньги, чтобы, выйдя на пенсию, купить жилье у моря — в Сочи или Крыму.

Однако в последние время климат ухудшился и в других регионах страны. По данным климатологов, последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений — среднегодовая температура воздуха в России увеличилась на 0,49 градуса Цельсия. Это потепление уже привело к тому, что на Ямале стала частично оттаивать вечная мерзлота, в которой содержатся споры старых скотомогильников, что спровоцировало в 2016 году вспышку сибирской язвы. В Якутии начали раньше вскрываться реки, затапливая прибрежные поселения, а в Архангельской области приходит в упадок лесное хозяйство, традиционно обеспечивавшее работой местное население.

4 млн россиян ежегодно меняют место жительства, в том числе из-за изменений климата.

Изменения климата все чаще вынуждают россиян переезжать. Правда, отдельной статистики по климатическим мигрантам в России нет, но известно, что за последние десять лет объем межрегиональных сделок только на первичном рынке жилья увеличился втрое. В 2022-2023 годах россияне взяли на покупку жилья в другом регионе 363 тысячи кредитов, что составило 28 процентов от всех сделок с новостройками.

Кто сегодня из россиян решается переехать из-за климата?

«По традиции это жители Крайнего Севера и Восточной Сибири, которые вышли на пенсию или выработали северный стаж, — рассказывает директор департамента франчайзинговой сети федеральной компании "Этажи" Ольга Половникова. — Вместе с тем после пандемии стало больше молодых климатических переселенцев — многие россияне в возрасте 30-45 лет стали работать дистанционно и, пользуясь этим, тоже начали активнее менять место жительства».

По словам эксперта, сейчас есть даже те, кто постоянно мигрируют из одного региона в другой, относясь к переездам, как к путешествиям: переезжают, осваиваются, изучают локацию и снова отправляются в путь.

На сегодняшний день лидеры по числу внутренних мигрантов — это Иркутская, Омская, Томская области, а также Закарпатский край и промышленные регионы Урала. По наблюдениям специалистов, в последние пять лет их жители все чаще среди причин переезда называют не только отсутствие хорошей работы с высокой оплатой труда, но и плохой климат и экологию. В качестве альтернативы более возрастные переселенцы стабильно выбирают жилье в Краснодарском крае, причем не только на Черноморском побережье, но и в городах, удаленных от моря, но подходящих по погодным условиям.

«Впрочем, на юг едут не все, — уточняет Ольга Половникова. — Часть жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов переезжают на юг Тюменской области, где климат значительно мягче».

У молодых людей в последние годы популярны Калининградская область, Приморский край, Алтай. Калининград, например, привлекает климатических мигрантов теплыми зимами, необычной архитектурой и близостью к Европе, а Алтайский край — чистым воздухом, множеством солнечных дней и активным развитием туризма, благодаря которому можно найти работу.

«Готовы рассматривать покупку дома с собственным садом»

Какую недвижимость продают, а какую покупают взамен те, кто решился сменить место жительства? По словам риелторов, большинство городов на севере и востоке страны застроены советскими панельными многоэтажками — обычно они строятся на сваях, так как в вечной мерзлоте невозможно выкопать котлован, а их фасады выкрашены в яркие цвета, чтобы хоть как-то добавить красок в серый ландшафт. Новостроек мало. К примеру, в Салехарде — городе с населением около 50 тысяч человек на первичном рынке сейчас Мурманске, хотя в городе проживают почти 300 тысяч человек. А в Воркуте или Норильске новые жилые дома и вовсе не строятся.

Вместе с тем жилой фонд в северных и восточных регионах в последние десятилетия, пусть не быстро, но обновляется. В том же Салехарде постепенно сносят так называемые «балки» — деревянные дома и бараки, возведенные в годы советской власти, заменяя их капитальными строениями.

«Жители Крайнего Севера и Дальнего Востока все чаще продают полноценные квартиры и покупают альтернативный вариант на юге или в Центральной России, — рассказывает Ольга Половникова. — При этом часто в южных регионах они готовы рассматривать покупку дома с собственным садом, в том числе в тихих отдаленных локациях, но с развитой инфраструктурой».

Слова риелторов подтверждают истории россиян. Так, супруги Виталий и Юлия, уроженцы республики Коми, побывав однажды на юге, влюбились в море и горы. В 2019 году они продали трехкомнатную квартиру в Сыктывкаре и приобрели участок в 6,5 сотки и дом (80 квадратных метров) в небольшом поселке в 20 километрах от Краснодара. Дом обошелся супругам в ту же сумму, за которую была реализована квартира — 3,2 миллиона рублей.

На Кубань Новокузнецка, причем о переезде она задумалась после того, как помыла новое пластиковое окно, поставленное осенью — за зиму оно покрылось черной едкой копотью. В 2020 году она продала за 4,4 миллиона свою двухкомнатную квартиру, и за эти деньги купила «двушку» в центре Краснодара.

Цены на жилье в северных и южных регионах России сегодня, действительно, сопоставимы. Например, в Норильске однокомнатная квартира площадью примерно 50 квадратных метров сейчас Ярославле обходится примерно в 5 миллионов рублей, в Краснодаре — 5-6 миллионов, в Санкт-Петербурге чуть дороже — от 5,5 до 8 миллионов.

«Более половины тех, кто переселяется из одного региона в другой, приобретают новое жилье либо полностью за счет собственных средств, либо с минимальным участием заемных. Нередко для переселения люди используют государственные субсидии, например, жилищный сертификат для жителей Крайнего Севера. А некоторые планируют переезд заранее и в течение нескольких лет копят на мечту», — Ольга Половникова, директор департамента франчайзинговой сети федеральной компании «Этажи».

Кроме того, есть регионы, где средняя цена квадратного метра выше, чем в тех, в которые планируется переезд, утверждают эксперты. К примеру, в Новом Уренгое средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет сейчас 180 тысяч рублей, что выше, чем в большинстве городов-миллионников России, поэтому при продаже квартиры по рыночной цене северяне часто могут приобрести жилье большей площади, чем то, что было у них раньше.

Будущее за Центральной Сибирью

Климатологи утверждают: каждые 10 лет среднегодовая температура воздуха на территории России увеличивается примерно на 0,47 градуса Цельсия — это в 2,5 раза быстрее, чем в других частях мира. Ученые полагают, что из-за потепления уже через 20-30 лет юг Европейской части России начнет страдать от засух, а зона эффективного сельского хозяйства сместится севернее, в область Воронежа. В зоне риска окажутся Приморский край, юг Хабаровского края, а также Амурская область — муссонная циркуляция приведет к тому, что там участятся наводнения. А в Якутском и Красноярском краях длительные периоды жаркой сухой погоды будут приводить к лесным пожарам. Кроме того, в северных регионах может начаться деградация вечной мерзлоты, что опасно распространением инфекционных заболеваний.

В связи с этим количество межрегиональных сделок с недвижимостью будет только расти, предполагают эксперты. Тем более что сделать это теперь довольно просто.

«Раньше, чтобы приобрести квартиру в другом регионе, требовалось самостоятельно ехать туда, искать, ждать. Из-за этого многие откладывали приобретение, другие и вовсе отказывались от такой идеи, — поясняет Ольга Половникова. — Сейчас, с развитием онлайн-сервисов, покупка недвижимости осуществляется буквально в один клик».

Что же касается перспективных с точки зрения климата регионов, то ученые советуют присмотреться к Центральной Сибири — по прогнозам института леса Сибирского отделения РАН, к 2080 году зимой здесь станет теплее на 9 градусов Цельсия, летом — на 5 градусов. Такое изменение климата может привести к трехкратному увеличению населения, особенно если этому будут способствовать социально-экономические факторы, прежде всего развитие инфраструктуры региона, считают специалисты.

«Я ни разу не видела, чтобы тут неделями лил дождь»

Елена Стешенко, 54 год, педагог:

— Я родилась в Крыму, в Севастополе, а детство провела на Крайнем Севере — мой отец был военным. В 1988 году, когда мне было 16 лет, мы вернулись в родной город. Там я закончила школу, вышла замуж, родила сына. Родители развелись, и сейчас мама живет в Севастополе, а папа — в Санкт-Петербурге.

Пока Крым принадлежал Украине, я с отцом виделась мало — ездить в Петербург было дорого. В 2016 году мы с мужем поехали к нему в гости. Посмотрели, как живут люди в Северной столице, сравнили с жизнью в Крыму. В Крыму тогда было плохо с работой. Я — учитель начальных классов, работала портнихой, швеей, вела кружок рукоделия для девочек в клубе. Муж был начальником радиосвязи на корабле. Но когда появились компьютеры, его профессия стала не нужна, и он перебивался временными заработками.

Кроме того, с возрастом нас стал напрягать южный климат. В Крыму в последние десятилетия он очень поменялся. Мама вспоминала, что в 1960-е, когда она была школьницей, 1 мая они выходили на демонстрацию уже в летней форме и гольфах, так уже было тепло. Сейчас лето наступает позже — в мае мы все там еще ходим в легких куртках, но зато оно стало очень жарким. В июле-августе температура поднимается до плюс 35-40 градусов в тени. И длится до октября — пару лет назад в октябре было плюс 30 градусов, мы купались. Переносить такую жару тяжело: ездить в маршрутке на работу, ждать транспорт — я не раз видела, как людям становилось плохо на остановках. Зима тоже неприятная: плюс 5-10 градусов, но сыро, промозгло, постоянные пронизывающие ветра. Минус 2 при соленом ветре ощущаются как минус 20 градусов.

И вот, вернувшись от отца, я внесла предложение — переехать в Санкт-Петербург! Тут мы могли бы найти работу, я бы чаще виделась с папой, помогала ему, участвовала в его жизни. Посовещавшись с мужем, подумали: что мы теряем? Ничего! Сын уже взрослый. Мы решили снять в Петербурге квартиру и пожить год, на пробу. Понравится — останемся, нет — вернемся. В мае 2017 года мы загрузили в машину вещи и отправились в путь.

Этот год мы прожили в съемной «однушке». Я устроилась на работу, муж прошел курсы повышения квалификации и стал электриком. Нам все понравилось. И мы поняли, что не хотим возвращаться в Крым. Мы решили квартиру в Севастополе продать, а в Петербурге купить.

Жилые дома в Крыму — это в основном советские пятиэтажки. Сталинских домов мало, новостроек тоже. В Севастополе мы жили в моей двухкомнатной квартире, а мужу от мамы осталась однокомнатная «малосемейка». Ее мы и собрались продать.

План был такой: мы продаем квартиру в Севастополе и приобретаем в Петербурге, не влезая в долги. Муж очень щепетильно относится к кредитам, ипотекам. Другим условием было, что мы покупаем готовую квартиру. Жилье на этапе строительства покупать было страшно — вдруг сроки сдачи задержаться, а деньги уже потрачены. К тому же мы хотели быстрее переехать.

На продажу одной квартиры и приобретение другой ушло три месяца. В Севастополе «однушку» мы продали за 2 миллиона рублей (сейчас такая недвижимость стоит 4,5 миллиона). В Петербурге купили тоже однокомнатную. Сначала хотели найти квартиру в самом городе, но там цены были высокие, поэтому мы остановились на пригороде — на новостройке в Петергофе, это 30 километров от Петербурга.

Наша новая квартира в два раза просторнее крымской. В ней квадратные комнаты, в которых можно удобно расставить мебель — в хрущевках комнаты узкие, тесные. Кухня 9 квадратных метров против 5 квадратов в «малосемейке». Вместо открытого балкона — застекленная лоджия.

Все знакомые, узнав, что мы переехали из Крыма в Санкт-Петербург, удивляются нашему поступку. Многие считают, что Петербург — это хмуро, болото, мало солнечных дней. Но мы живем тут уже семь лет, я ни разу не видела, чтобы здесь неделями лил дождь. Средняя влажность и в Крыму, и в Петербурге одинаковая — 97 процентов. Да, солнца здесь меньше, я этого не особенно замечаю. Мужа, как южанина, напрягает долгая зима, сугробы, грязь — ему хочется побыстрее сухого асфальта.

При этом мы живем практически в заповеднике. Рядом пруды, питающие Петергофские фонтаны, мы ходим купаться. Или ездим на Финский залив. Забавно, но в Петербурге мы купаемся чаще, чем в Крыму. Там в череде рабочих будней мы на море не ходили — хороших городских пляжей мало, надо куда-то ехать далеко, времени на это не было. В сентябре, бывало, придешь на море один раз, откроешь сезон и тут же его закроешь.

Как только мы переехали, мне захотелось облагородить палисадник перед домом. Я посадила цветы. Но вскоре поняла, что это в Крыму что ни посади — все растет. А здесь, на севере, за цветами надо ухаживать, подкармливать их. Мне пришлось читать, учиться, глубоко погружаться в проблему. Зато теперь у нас под окнами — буйство ярких красок. В суровом климате этого не хватает. Соседям нравится, за мной подтягиваются и другие — высаживают цветы, растят.

Мы же сейчас снова собираемся переезжать. С нами теперь живет сын, он инвалид-колясочник. В «однушке» нам тесновато. К тому же мы хотим перебраться в Петербург, где больше социальных льгот и более доступная для маломобильных людей среда. В нашем доме, например, не очень удобный пандус, а в подъезде перед лифтом три ступеньки — в итоге сын не может сам выйти из дома или вернуться домой. Так что мы сейчас продаем двухкомнатную квартиру в Севастополе, и я ищу «двушку» в новостройке в городе, но в таком доме, чтобы было удобно инвалиду. Посмотрим, что удастся найти.

Другие наши родственники тоже потихонечку перебираются на север из Крыма. С нами теперь живет моя племянница. Она закончила в Петербурге технологический институт и в Севастополь возвращаться не хочет. Моя мама тоже приезжала к нам прошлым летом, и мы думаем, что ей будет лучше проводить жаркие месяцы в Петербурге, потому что она хоть и прожила в Севастополе большую часть жизни, но тоже стала хуже переносить жару, из дома летом выходит либо до восьми утра, либо после пяти вечера. Но совсем забывать Крым мы не хотим, будем приезжать туда в отпуск, в бархатный сезон — сходить на море, пожариться на солнце и уехать.

«До моря пешком — 30 минут, на самокате — 7»

София Стоякина, 40 лет, фотограф:

— Мы с мужем из Ростова-на-Дону, Андрей — маркетолог, я — фотограф. В 2010 году мы переехали в Санкт-Петербург, просто потому что были романтично настроены поменять свою жизнь. Как и многие молодые люди, мы были влюблены в этот город: его улочки, историю, белые ночи, неформальность. Петербургский климат нас тогда не смущал: когда работаешь, не обращаешь внимания на погоду. К тому же лето в Питере отличное, осень солнечная и грибная. Неуютна только зима, которая начинается в середине октября и длится до мая.

Первые семь лет в Питере мы жили в съемных квартирах, в том числе и центре, в старых коммуналках. Они имеют свой колорит и романтику. В 2017 году карьера пошла в гору, и мы задумались о собственном жилье. И купили студию в Девяткино. Она была 19 квадратных метров, мы взяли ее в ипотеку «на котловане» за 1,3 миллиона рублей.

Студия строилась три года — за это время мы устали ее ждать. Купили другую квартиру на вторичном рынке, в районе метро Гражданский проспект. Покупку мы тоже оформили в ипотеку, а недостроенную студию в Девяткино продали — эти деньги пошли на погашение небольшого нового кредита.

Квартира на Гражданке была однокомнатной. Мы купили ее эмоционально. Нам понравился конкретный дом, и мы искали квартиру только в нем. Придя на просмотр, влюбились в вид из окна на парк и сделали свой выбор. Кроме того, планировка «однушки» была нестандартной — непривычной формы кухня, комната с углами и скосами. Это нас привлекло — мы любим что-то необычное.

Площадь питерской «однушки» составляла 43 квадратных метра. Квартира продавалась вместе с ремонтом и стоила 5,2 миллиона рублей. Мы собрали 500 тысяч рублей первоначального взноса и подали документы на ипотеку в три банка. Два — нам отказали, а третий — одобрил кредит по ставке 9,8 процента годовых.

О переезде на юг мы задумались в 2020 году. В феврале у нас родилась дочка Саша. Сначала я постоянно катала ее в коляске по нашему любимому парку, по уши в снегу, а ветер хлестал мне в лицо снегом и дождем. Когда она поросла, прогулки стали проходить так: я надевала на нее сто одежек, выносила на улицу, она через 5 минут устраивала истерику и просилась домой. Так продолжалось три года.

Осенью 2021-го мы поехали на два месяца в Сочи, просто посмотреть, как оно там. Саша там с удовольствием гуляла, нам было комфортно и хорошо. Мы вернулись в Питер, перезимовали и весной 2022-го повторили поездку. В тот момент мы решили переехать жить в Сочи — сейчас мы шутим, что дочка приняла решение за нас.

Оба раза, что мы жили в Сочи, снимали жилье в Сириусе. Мы много ездили по окрестностям: и в Большой Сочи, и в Адлер, и в Красную поляну. Но после столичного Петербурга перебираться в провинциальный город не хотелось. Сириус же — крупный региональный центр. Это место притяжения науки, спорта, инноваций. Здесь Олимпийское наследие, супер инновационный университет Сириус, крутой лицей для одаренных детей со всей России, сюда стекаются лучшие умы страны!

На исходе лета 2022 года мы выставили нашу «однушку» на продажу. Договорились, что будем продавать не спеша, но по самой дорогой цене, которую только возможно за нее запросить — 11 миллионов рублей. Торопиться нам было некуда, мы не убегали из Санкт-Петербурга, думали: если не продадим и не купим жилье в Сириусе, то не станем переезжать совсем. Но через месяц наша соседка снизу сказала, что купит квартиру без торга и будет ждать, пока мы решим вопрос с материнским капиталом и найдем себе встречную квартиру в Сириусе.

Одновременно с продажей питерской квартиры мы стали искать новое жилье. Что нам было нужно? Во-первых, квартира в строящемся доме, чтобы взять семейную ипотеку. Во-вторых, жилье должно было быть больше предыдущего по площади, чтобы его одобрила опека. Под эти условия подходил единственный ЖК в Сириусе — «Фрукты», а в нем — единственная квартира. Просторная однушка, второй этаж, площадь 45 квадратных метров, два балкона, вид на двор. Сам жилой комплекс — с закрытым двором, внутри есть свои классные площадки для детей, выгула собак, теннисный корт, футбольное, баскетбольное поля и даже поле с песком для волейбола. В 10 минутах ходьбы Орнитологический парк, до моря 13 минут пешком с ребенком, на самокате всего 7 минут.

На этапе строительства квартира стоила 17 миллионов рублей. Недостающие 6 миллионов мы взяли в семейную ипотеку.

На сделку купли-продажи квартир у нас ушло два месяца. Еще четыре месяца мы ждали, пока новостройку сдадут. Все это время жили в съемной квартире в Санкт-Петербурге. «Однушку» мы приобрели без чистовой отделки. Как только в марте 2023 года дом был готов, Андрей отправился в Сириус, чтобы сделать в ней ремонт. Ремонтными работами занималась бригада, которую посоветовал застройщик, — на это у нас ушел один месяц и около миллиона рублей. В начале мая мы уже справили новоселье.

В Сириусе мы живем уже два года. Нам все нравится. Климат прекрасный: в отличие от Ростова-на-Дону, где летом плюс 40 градусов круглые сутки, а зимой ветрено и морозно, в Сочи летом жарко только днем, а вечером становится прохладней. Зима тут теплая — 15 градусов выше нуля и часто солнечно. Дождей и сырости мало. А еще зимой мы можем выбирать: гулять внизу у моря или за 30-40 минут добраться до гор, где зима просто идеальная — снег, солнце, но при этом не холодно. Мы постоянно с Сашей ездим в горы лепить снеговиков.

Что касается работы, то для Андрея ничего не изменилось — он трудится удаленно. У меня, напротив, все пошло в гору. В Санкт-Петербурге я работала в основном летом, в сезон свадеб, здесь же туристы и свадьбы круглый год. Саша ходит в детский сад рядом с домом. Мы много времени проводим на свежем воздухе, гуляем, тренируемся, путешествуем. Для жителей Сириуса есть много бесплатных программ: я, например, хожу бесплатно на танцы, рисование, вязание макраме и даже закончила школу экскурсоводов.

Мы с мужем считаем, что покупка квартиры в Сириусе — удачное вложение. Сейчас наша «однушка» стоит около 25 миллионов рублей. Продавать ее мы не собираемся — квартиру с маткапиталом очень трудно продать, проще заработать на новую. Мы планируем путешествовать по России, исследовать наш юг, менять место жительства не хотим. Стоит ли переезжать в Сириус? Мы думаем: перебираться в другой регион нужно лишь тогда, когда есть уверенность, что на новом месте удастся найти работу. Если такой уверенности нет, будет очень сложно. В Сириусе жить дорого.