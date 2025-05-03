Что привлекает туристов в Санкт-Петербург в мае

В Санкт-Петербурге в мае ожидают более 800 тысяч гостей из России, стран СНГ и Китая. Что обычно включают в свой маршрут гости города, узнала корреспондент «МИР 24 Ирина Мокрецова.

Судя по опросам в социальных сетях, туристы, приезжая в Санкт-Петербург, стремятся первым делом увидеть три достопримечательности: Дворцовую площадь, Невский проспект и Петропавловскую крепость, откуда и началось строительство города.

Одни берут экскурсии, чтобы им рассказали о Петропавловском соборе и усыпальнице российских императоров. Другие неспешно прогуливаются сами.

На майских прогулку по городу можно совместить с фестивалем ледоколов. Что и делают многие туристы. Некоторые специально подгадывают выходные так, чтобы попасть на вальс буксиров. Под классическую музыку мощные тягачи кружатся, распыляя фонтаны.

«2024 год у нас показал рекорд за последние годы. Мы увеличили количество туристов по отношению к 2019 году, который мы считаем эталонным доковидный год. На миллион туристов стало больше. И в этом году мы ожидаем увеличение туристов примерно на 5 7%.

В Музее Фаберже уже ощутили прирост посетителей. Пришлось даже добавить экскурсионные сеансы и набрать дополнительных сотрудников. Каждый час можно посмотреть на коллекцию с музейным гидом или взять аудиосопровождение. Вдобавок в течение дня приезжают группы от туристических компаний.

«У музея не очень большая проходимость, он не очень большой. И мы стараемся, скажем так, регулировать потоки гостей, чтобы всем было комфортно рассмотреть витрины.

Любимым развлечением у туристов остается прогулка на речных трамваях, чтобы посмотреть на город с воды.

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге относительно невысокая температура, всего плюс 8 градусов, отважные туристы стремятся прокатиться на теплоходах по рекам и каналам. Причем, преимущественно занимают открытые палубы, чтобы, пусть и мерзнуть, но рассмотреть все достопримечательности.

На следующей неделе в Санкт-Петербурге ожидается похолодание. В понедельник синоптики обещают даже снегопад.