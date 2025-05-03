В Крыму захотели сделать круглогодичный курорт

Власти Крыма работают над тем, чтобы республика стала круглогодичным курортом. Об этом заявил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Задача состоит в том, чтобы Крым стал круглогодичным курортом. Работа в этом направлении ведется", - сказал он в ходе пресс-тура "Расцветай в Крыму".

Ключевыми драйверами развития туризма и курортов стали такие инфраструктурные проекты, как строительство Крымского моста, федеральной трассы "Таврида", на которой нет платных участков, и современного аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь. В Крыму активно развиваются разнообразные виды отдыха, модернизируются учреждения курортно-санаторного лечения, благоустраиваются города. Все это создает предпосылки для того, чтобы отдых здесь был актуальным не только в курортный сезон, но и в течение всего года.

"Курорты и туризм в Республике Крым развиваются и привлекают внимание все большего количества туристов и инвестиций. Эксперты отмечают масштабные и системные меры, которые федеральные и региональные власти принимают для развития отрасли <…>. Обилие достопримечательностей, экскурсионных программ и разнообразие природных красот и при этом доступность цен делают Крым популярным и востребованным российским курортом", - указали в пресс-службе Минтуризма региона.

Так, за первый квартал 2025 года Крым, по данным ведомства, посетили 570 тыс. туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Разнообразие отдыха и санаторно-курортного лечения

В Крыму представлен широкий спектр отелей, санаториев, пансионатов с развитой инфраструктурой и лечебно-оздоровительной базой. Как сообщили в пресс-службе Минтуризма региона, 51% туристов приезжают в республику на оздоровление и санаторно-курортное лечение. Сейчас в регионе функционирует 91 санаторий.

"Это направление для Крыма потенциально и стратегически важно как круглогодичное", - подчеркнули в ведомстве.

По словам министра, все санаторные программы учитывают интересы гостей.

"Разработано огромное количество программ на 7, 10, 14 дней. Мы полностью подстраиваемся под гостей", - сказал Ганзий.

Активно интересуются курортно-санаторным направлением и зарубежные гости. При этом если раньше средний возраст приезжающих в санатории гостей был 45 лет, то сейчас - 35. Как убедился корреспондент ТАСС в ходе посещения ряда санаторных комплексов, наряду с более возрастными отдыхающими оздоровление также проходит немало семей с детьми.

Крым также предлагает гостям обширный агропромышленный, гастрономический, винный туризм. В республике в том числе функционируют устричные, мидийные, улиточные фермы, винодельни, крафтовые пивоварни, сыроварни.

"На начало 2025 года в реестр предприятий промышленного и агропромышленного туризма включено 81 предприятие. Ведется работа по их объединению в комплексный туристский продукт и продвижению на национальном и региональном рынках. Количество экскурсий на эти объекты выросло в десять раз. С 2025 года Республика Крым стала одним из трех участников-регионов программы Агентства стратегических инициатив по развитию гастрономического туризма", - сообщили журналистам в Минтуризма региона.

Отдельное место в структуре отдыха в республике занимает культурно-познавательный туризм. По данным министерства, 28% гостей Крыма приезжают в регион, чтобы посетить музеи, исторические центры маленьких городков, важные исторические места, церкви, крепости и дворцы.

И, конечно, одним из важнейших элементов времяпровождения в Крыму является отдых на природе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас в республике ведется системная работа по благоустройству туристических маршрутов и развитию системы туристской навигации. "Активный пешеходный туризм становится все более массовым и требует создания необходимой инфраструктуры. Для этого в республике реализуется проект

"Большая Крымская тропа" <…>. Маршрут соединит западный и восточный Крым, а также горную часть полуострова и объединит более 3 тыс. туристических объектов", - добавили в ведомстве.

В этом курортном сезоне туристам доступны шесть этапов, которые были благоустроены в 2023-2024 гг. Это четыре экскурсионно-экологических пешеходных маршрута, проходящих по территории Судака, Феодосии и Кировского района.

Благодаря в том числе разнообразию видов отдыха и лечения в Крыму 70% гостей региона возвращаются в Крым, что, как отметили в Минтуризма, является хорошим показателем.

Благоустройство городов

Благоустройство городов Крыма также обеспечивает повышение привлекательности отдыха в регионе. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в Крыму реализовали проекты по комплексному обустройству туристских кодов центров трех городов - Алупки, Евпатории, Феодосии.

Если раньше Алупку по большой части посещали осевшие в близлежащей Ялте туристы, стремящиеся увидеть Воронцовский дворец и после этого покидавшие город, то теперь, как сообщила ТАСС глава города Ольга Литвинова, после возвращения Алупке исторического вида она стала самостоятельной точкой притяжения людей.

В Крыму большое внимание также уделяется озеленению территорий, своевременной обрезке деревьев, поливу, уходу за газонами и покосу травы, обустройству набережных и созданию для жителей и туристов удобной инфраструктуры. Все это позволяет наслаждаться Крымом круглый год.

Кроме того, создана и удобная дорожно-транспортная инфраструктура. По данным Минтуризма, вдоль трассы "Таврида" введено в эксплуатацию 11 многофункциональных зон дорожного сервиса (а на 75 дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения - около 723 таких объектов) и еще 9 проектируется. Для автотуристов на территории республики оборудованы автокемпинги (24 планируют работать), где, как отметили в ведомстве, "можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть".

Как убедился корреспондент ТАСС, местные автозаправки оборудованы не только кафе и магазинами, где в том числе можно приобрести сувениры и продукцию крымского производства, но и специальными игровыми для детей, душевыми комнатами и зонами отдыха для водителей.

ТАСС - стратегический информационный партнер кампании "Расцветай в Крыму".