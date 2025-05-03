В поездах в Крым туристам предлагают тематическое «фронтовое меню»

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал «фронтовое меню». Оно предлагается во всех поездах с вагонами-ресторанами по дороге в Крым и обратно в период с 1 по 15 мая.

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Туристам доступны четыре позиции. Начать можно с «Фронтовой закуски» за 390 рублей – это кусочки сала с соленым огурцом, выложенные на ржаной хлеб, в сопровождении горчицы, лука и чеснока. В качестве первого блюда предлагают «щи боевые» из квашеной капусты с тушенкой, сметаной и хлебом по цене 360 рублей за порцию весом 250 граммов. На второе можно взять солдатскую кашу из гречки за 360 рублей или макароны «Балтийские» за 380: оба блюда заправлены все той же тушенкой.

Мнения читателей в телеграм-канале перевозчика разделились. Одни ценят идею и благодарят за гуманные цены. Другие подшучивают: требуют подать им борщ без сала и спрашивают, почему не предлагают нарковсковские сто грамм? Напитков и десертов во «фронтовом меню» действительно нет, но все это можно заказать из основного. Например, «чай крымский» обойдется в 300 рублей, а клубничный чизкейк – в 450 рублей.

Ранее «ТурДом» писал, что с конца мая из Москвы в Крым будут курсировать 10 поездов, половина из которых ежедневные.