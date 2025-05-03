Иностранцы рассказали, что их удивило в России

Пробки на широченных трассах и доступность гречки в любом магазине удивили иностранных туристов, посетивших Россию. Впечатлениями и наблюдениями иностранные гости поделились с тревел-блогером и автором Дзен-канала «Путешествия с фотокамерой».

«Одного из работников Министерства внешней политики Индии, который побывал в России, удивили пробки. Как отметил турист, они могут быть даже на шестнадцатиполосной трассе», – цитирует блогера hibiny.ru.

Иностранец был впечатлен и эффективной системой отопления, способной поддерживать комфортную температуру даже при экстремальных морозах до –40 градусов.

Турист из Шри-Ланки в свою очередь был поражен скоростью передвижения россиян. Он признался, что попытки угнаться за местными привели к судорогам в ногах. Его также удивило отсутствие уличных лотков с едой.

Другие иностранные гости отметили разнообразие и доступность кафе и ресторанов, а также добродушие и готовность россиян прийти на помощь. Особое впечатление на туристов произвела доступность таких продуктов, как гречка, смородина и голубика, которые, по их словам, в других странах являются редкостью.

Ранее «ФедералПресс» писал про свердловчан Наталью и Сергея Очинян, которые уже более 15 лет подолгу путешествуют по Индии. Они поделились своими наблюдениями о том, как организован внутренний туризм в самой многочисленной стране мира, какие особенности имеет, как за последние годы у индийцев изменилось отношение к отдыху внутри страны.