В АТОР назвали лучшие регионы для промышленного туризма

Отправиться можно в Челябинскую, Ярославскую, Вологодскую области.

Перед путешествием рекомендуется заранее узнать график посещения предприятий. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«У нас в стране для промышленного туризма неограниченные возможности. Для этого даже необязательно ехать в Сибирь. Есть в Центральном федеральном округе, в Ярославской области Музей гидроэнергетики и, соответственно, там можно посетить гидроэлектростанцию. Надо смотреть расписание — пускают не по всем дням. Есть Обнинск с первой атомной электростанцией. Это просто фантастическая история. У них бывают периоды, когда не пускают, поэтому тоже надо выяснять. Челябинск — прекрасное место для того, чтобы освоить промышленный туризм. Вологодская область, конкретно город Череповец, — я бы прям рекомендовала. Тюмень, Тобольск — прекрасный не только своим Кремлём и старой архитектурой, но там есть ещё предприятие «Сибур», его тоже можно посетить».

Ранее Майя Ломидзе перечислила лучшие направления для гастротуров. Среди наиболее популярных — Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и Новгородская область. В гастрономическое путешествие также можно отправиться в Красноярск, Ярославль и Владимир, отметила глава АТОР.