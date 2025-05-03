Чем может удивить город Троицк

Город Троицк Челябинской области — настоящий музей под открытым небом. Туристы из Екатеринбурга посетили его в рамках однодневного тура и были поражены большим количеством красиво отреставрированных купеческих особняков, торговых рядов, пассажей — в стиле модерн, классицизм, эклектика, с элементами готики, барокко и ампира.

Троицк расположен на левом берегу реки Уй в устье реки Увелька и считается самым солнечным городом Урала. По статистике, количество солнечных дней в году здесь даже больше, чем в городах Кавказа и Крыма! Из Екатеринбурга путешественники с гидами клуба «Душа Урала» выехали ранним утром промозглой дождливой субботы и, прибыв в Троицк, попали в настоящее лето. Троичане гуляли в футболках и лёгких платьях, а деревья в конце апреля были покрыты свежей листвой.

Известный в городе краевед, почётный работник народного образования и учитель года города Троицка-2010 Дмитрий Белоусов провёл для туристов увлекательнейшую экскурсию.

Как рассказал ИА «Уральский меридиан» Дмитрий Белоусов, в Троицке числится более 70 памятников архитектуры, из которых пять — федерального значения. Город основан в 1743 году наместником Оренбургского края Иваном Неплюевым как крепость для защиты земель от набегов кочевников. Деревянная крепость была возведена на главном караванном пути из Азии в Европу. Заложен город в христианский праздник Троицын день.

Замысловатая архитектура старинных зданий объясняется тем, что издавна здесь селились богатые люди. Знаменитая Троицкая ярмарка, куда съезжались купцы со всей страны, проводилась ежегодно с 1797 года. Часть предпринимателей обосновались в этом городе и выстроили себе шикарные дома, а также торговые и административные здания. Имея деньги, купцы стремились сделать дома особенными и привлекали талантливых архитекторов.

Гости из Екатеринбурга прогулялись по исторической застройке в квадрате улиц Гагарина, Братьев Малышевых, Красногвардейской и Красноармейской и других. В этих кварталах сохранилось очень много образцов старинной архитектуры.

Самым красивым зданием города считается гостиница Башкирова, расположенная на улице Климова, 9. Здание в стиле Русский модерн является памятником архитектуры федерального значения. Украшенное колоннадой, лепниной, витражами, оно было построено купцом Гавриилом Башкировым по проекту архитектора Аркадия Фёдорова в 1908 году и отреставрировано в 2011 году. Сейчас здесь тоже располагаются отель и ресторан.

На улице Октябрьской, 79 красуется корпус Троицкого филиала ЧелГУ. В этом здании XIX века ранее заседала городская дума, а на первых этажах располагались магазины и склады.

Ещё один памятник федерального значения — Торговые ряды — находится на улице Климова, 5а. Построили их в 1866 году на общие средства местных купцов. Предприниматели сдавали помещения в аренду купцам, приезжающим на Троицкую ярмарку. В обширных подвалах Торговых рядов располагались склады для хранения товара.

Краевед рассказал туристам, что серьёзнейший вклад в развитие города, его архитектуру, а также культуру и образование внесли предприниматели-мусульмане. Например, представители большой семьи купцов-благотворителей Яушевых отстроили множество зданий в городе, а также занимались общественной деятельностью, жертвовали крупные средства на благотворительность, в том числе на сооружение и содержание мечетей и учебных заведений. Бизнес Яушевых, включающий торговые дома и промышленные предприятия, выходил далеко за пределы Троицка и Челябинска, имел представительства в других городах и странах.

На улице Малышева, 34 в Троицке сохранилось уникальное здание пассажа братьев Яушевых — огромного универсального магазина, где можно было купить практически всё. Этот объект культурного наследия федерального значения построен по проекту архитектора Аркадия Фёдорова. К сожалению, здание сейчас не используется, находится в ужасном состоянии и разрушается. Архитектурный шедевр Троицка был возведён на болотистом месте, поэтому при его постройке применялась специальная система дренажа. До 2015 года в здании были расположены цеха Троицкого электромеханического завода, и воду откачивали насосы. С того времени, как здание не используется, грунтовые воды затапливают подвал. Окна в бывшем Пассаже разбиты, полы и стены ветшают, а денег на восстановление здания нет.

Архитектурной доминантой Троицка является Свято-Троицкий кафедральный собор, расположенный на набережной реки Уй. Храм, построенный здесь, был первым каменным зданием Троицка, он был заложен в 1754 году при участии основателя города Неплюева. Церковь с тех пор несколько раз горела, её строили заново, а сегодня храм качественно отреставрирован, внутри бережно воссозданы старинные фрески, проводятся церковные службы. Это тоже объект культурного наследия федерального значения.

Дмитрий Белоусов рассказал, что от церкви проложен подземный ход в бывший дом священника, находящийся неподалёку, но сейчас этот ход перекрыт в целях безопасности.

Также краевед рассказал, что Троицк является родиной знаменитого юриста, адвоката Фёдора Плевако, недавно на улицах Троицка снимали сериал про него с Сергеем Безруковым в главной роли. А рядом с памятником Плевако установлена скульптура баснописца Ивана Крылова.

По словам Дмитрия Белоусова, Иван Крылов тоже родился в Троицке. Документов о рождении в этом городе Крылова не сохранилось, но известно, что отец будущего баснописца, поручик Андрей Прохорович, с 1765 по 1769 годы вместе с женой жил в Троицке, о чём имеются реальные документальные сведения. Краевед отметил, что информация о том, что родина Крылова — Москва, попала во все существующие ныне источники по причине того, что так решил Иосиф Сталин.

Памятник Крылову в стиле городской скульптуры стоит неподалёку от бюста Фёдора Плевако. Рядом с Крыловым сидят бронзовые ворона и лисица, можно присесть рядом на скамеечку и сфотографироваться. Крылов, воплощённый в этой скульптуре, совсем молодой, а потому стройный, в отличие от привычных нам изображений этого писателя.

Старинная застройка Троицка вписана в современную архитектурную среду. В городе обустраиваются «модные» пространства для отдыха, устанавливаются арт-объекты. Не всегда это обустройство выглядит достойно, но власти по мере сил и фантазии стараются поддерживать облик города в надлежащем виде. При этом в Троицке и сегодня много купеческих домов, которые разрушаются, требуют реконструкции и реставрации, а немалая часть городских дорог и тротуаров находится в очень плохом состоянии, местами даже без асфальта.

Многие старинные дома реставрируются в Троицке благодаря современным предпринимателям. Так, троицкий бизнесмен Александр Ерахтин в 2016 году выкупил разрушающуюся усадьбу, принадлежавшую в XIX – начале XX веков богатому купцу Александру Осипову. За четыре года предприниматель отреставрировал особняк и открыл там гостевой дом. Александр Ерахтин лично провёл экскурсию по особняку для екатеринбургских туристов, рассказал удивительную историю этого дома и загадочные легенды, объяснил устройство здания, поведал о быте купцов и открыл секрет, почему в особняках XIX века тепло зимой и не нужны кондиционеры летом (всё дело в инженерных конструкциях таких домов).

Сейчас при участии Александра Ерахтина, при поддержке Фонда президентских грантов и «Центра поддержки гражданских инициатив» в Троицке восстанавливают старинную деревянную крепость, с которой началась история города.

ИА «Уральский меридиан» ранее писало об экскурсии по другому городу с купеческой архитектурой — Кунгуру. Все новости и статьи о туризме мы размещаем в отдельной рубрике.