Опубликован летний график поездов в Крым

Состав №585/586, курсирующий по маршруту Волгоград – Симферополь, начал свою работу. Как сообщает оператор «Гранд Сервис Экспресс», прибытие пассажиров в Крым ожидается 3 мая в утренние часы.

© runews24.ru

В сообщении компании указано, что пассажирский поезд "Таврия" под номером 585/586, следующий из Волгограда в Симферополь, сегодня выполнил свой первый рейс в текущем сезоне. По расписанию, отправление из Волгограда было осуществлено в 7:20 утра, а прибытие на конечную станцию запланировано на 8:50 следующего дня.

Маршрут поезда пролегает через Краснодар и Тамань. На территории Крыма предусмотрены остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой. В состав поезда входят плацкартные и купейные вагоны одноэтажного типа. Отправление из Симферополя происходит в 20:30, а прибытие в Волгоград – на следующий день в 22:44.

Пресс-служба также сообщила, что летом текущего года поезд №585/586 будет курсировать с периодичностью один раз в четыре дня. Альтернативными вариантами для поездки из Волгограда в Крым являются скорые поезда №141/142, следующие по маршруту Пермь – Симферополь, и №193/194, курсирующие между Челябинском и Севастополем.

В Крым 27 апреля был запущен сезонный поезд "Таврия", следующий по маршруту Москва – Евпатория. Ранее начал курсировать на полуостров сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. К концу мая планируется добавление дополнительных вагонов беспересадочного сообщения в состав.Ранее Крым назван самым любимым местом отдыха россиян на майские праздники.