В АТОР назвали популярные направления гастротуров

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о популярных направлениях гастрономических путешествий.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметила, что в число наиболее популярных направлений гастротуризма входят Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Новгородская область, Красноярск, Ярославль и Владимир.

«Тот же Мурманск — фестиваль северной кухни, который проходит летом и длится больше недели, собирает кучу народа», — сказала Ломидзе.

По словам специалиста, также путешественники могут посетить винодельческие, эногастрономические, сырные, чайные и ряд других фестивалей и мероприятий, собирающих большое количество гостей.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.