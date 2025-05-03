Погода омрачила начало сезона в Сочи

В Сочи торжественно встретили двухмиллионного туриста. Им стал Юрий Тренов из Костромы. Вместе с супругой и двумя детьми он ежегодно выбирает отдых в Краснодарском крае. Отпуск семья проведет в санатории в Хостинском районе.

© tourdom.ru

Как рассказали в мэрии, турпоток в Сочи вырос на 5%. За длинные выходные на курорте побывает около 350 тыс. человек из разных регионов страны. К началу сезона отпусков в Сочи открыты 1,5 тыс. отелей, здравниц и гостевых домов.

Со вчерашнего дня в городе-курорте начали работать два десятка пляжей. В скверах и парках запущены фонтаны. Активных туристов ждут на горных курортах, в парках развлечений и на экскурсионных маршрутах. Вот только погода пока не балует отдыхающих.

По прогнозу погоды, на прибрежной части Сочи и ФТ «Сириус» 3 мая ожидаются дожди с дальнейшим понижением температуры до +13 °C. Значительного улучшения погодных условий до 9 мая не предвидится: между тучами и дождями иногда будет появляться солнце, а воздух прогреется к концу следующей недели только до 20–21 °C.

Ранее TourDom.ru писал, что первомайская погода преподнесла сюрприз жителям Москвы и Подмосковья – снегопад в ночь с 1 на 2 мая. В некоторых районах образовались сугробы до 15 см, ураганный ветер повалил более тысячи деревьев, на дорогах образовались пробки.