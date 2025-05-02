Село Высокиничи стало туристическим хитом: что привлекает туристов

Поездки в российскую глубинку стремительно набирают популярность. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», за прошлый год число посещённых туристами малых городов (с населением менее 50 тысяч человек) выросло на треть. Всё чаще россияне выбирают короткие поездки на выходные — в соседние регионы, подальше от городской суеты.

© Калуга 24

Среди главных туристических открытий — село Высокиничи в Калужской области. Спрос на поездки туда вырос на 133% за прошлый год. Это второе место в стране по темпам роста турпотока среди малых населённых пунктов.

Как объясняют эксперты, гостей привлекает не только близость к Москве (около 100 км), но и насыщенная экскурсионная программа. В районе находятся уникальные объекты: парк птиц «Воробьи» с масштабной коллекцией пернатых и профессиональными экскурсиями, музей мусора «МУ МУ», природный заказник «Таруса» и даже метеоритная ферма, где можно подержать в руках осколки с Луны и Марса.

Метеоритная ферма — это пока малораскрученное, но невероятно перспективное место. Через несколько лет она может стать одним из туристических флагманов Калужской области, — считает председатель совета Клуба туристических предпринимателей Жуковского района Протва.клуб Дмитрий Сергеев.

Кроме того, туристов всё чаще привлекает возможность почувствовать «другую Россию» — неспешную, с уютными ресторанами, художественными музеями, домами-усадьбами и тихими реками. Всё это, по словам экспертов, создаёт атмосферу, ради которой туристы возвращаются.

Например, в Высокиничах работает музей Булата Окуджавы. Поэт жил и преподавал здесь после института. Среди экспонатов — его личные вещи, в том числе последняя недокуренная пачка сигарет, которую он не докурил в Париже перед смертью. А ещё — музей великого русского математика Пафнутия Чебышева.

Спрос на поездки в регион формируют в основном москвичи — около 90% гостей, сообщает Коммерсантъ. Но в последнее время наблюдается неожиданный тренд: всё больше туристов приезжает из арабских стран. Зимой их манит русский лес, летом — русские реки.