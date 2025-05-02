Сочи принял юбилейного туриста

Сочи принял двухмиллионного туриста с начала 2025 года. Им стал Юрий Тренов, приехавший на отдых с семьей из Костромы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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По словам главы города Андрея Прошунина, Сочи рад приветствовать юбилейного гостя. В период майских праздников заполняемость гостиниц достигает примерно 80%. 1 мая в Сочи начался сезон фонтанов, около 20 пляжей завершили подготовку необходимой инфраструктуры. Город активно готовится к предстоящему летнему курортному сезону.

В настоящее время в Сочи функционирует 1,5 тыс. объектов размещения, предлагающих в общей сложности 61,3 тыс. номеров. Объем туристического потока увеличился на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

Ожидается, что в течение майских праздников курорт примет около 350 тыс. путешественников. Прогнозируется рост туристического потока на 4% в сравнении с прошлым годом. Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуются первые майские выходные. Гости предпочитают комфортабельные отели с бассейнами с подогревом и спа-центрами, а также проявляют интерес к санаторно-курортному лечению и оздоровительным программам.

Для удобства как местных жителей, так и туристов, парковка на дорогах общего пользования в Сочи будет бесплатной с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

По прогнозам, с 28 апреля по 11 мая Международный аэропорт Сочи обслужит 466 тыс. пассажиров, из которых 386 тыс. придутся на внутренние рейсы и 80 тыс. – на международные. Эти цифры превышают показатели 2024 года на 3%.

Горные курорты также ожидают увеличения числа посетителей. Например, курорт «Красная Поляна» прогнозирует рост заполняемости на 7-10% относительно прошлого года.

Открытие купального сезона запланировано на 1 июня. К этому времени все пляжные территории проверят на соответствие экологическим нормам и требованиям безопасности. В 2025 году количество благоустроенных пляжей увеличится до 180.

Ранее писали, что в Сочи построят сноупарк для продления сезона катания на сноубордах и горных лыжах.

У туристов после отмены пляжного сезона в Анапе становится популярна Абхазия.