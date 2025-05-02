В России появилось новое «Золотое кольцо»

Новый автомобильный туристический маршрут «Золотое кольцо Башкирии» разработали в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Маршрут охватывает достопримечательности республики, исторические, культурные и природные места.

Он рассчитан на три дня, а протяженность составляет 992 км.

В «Золотое кольцо Башкирии» входят: Уфа, гора Торатау, Голубое озеро, Мурадымовское и Воскресенское ущелье, озеро Талкас, Шульган-Таш, хребет Крака, водопад Гадельша, горы Малиновая и Арвякрязь, река Инзер, водопад Атыш, Розовые скалы, Аскинская пещера, Малый Ямантау.

На маршруте планируют установить новые информационные стенды, создать глэмпинги и отремонтировать дороги.

Ранее писали, что туристы активно посещают Татарстан.

Кроме того, наплыв путешественников ожидают в майские выходные в Калужской области.