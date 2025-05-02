В АТОР перечислили лучшие направления для гастротуров

Среди наиболее популярных — Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и Новгородская область.

В гастрономическое путешествие также можно отправиться в Красноярск, Ярославль и Владимир. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Есть гастрособытия, которые собирают сотни человек со всей страны. Санкт-Петербург — абсолютный хит в этом смысле. Тот же Мурманск, фестиваль северной кухни, который проходит летом и длится больше недели, собирает кучу народа. Винодельческое, эногастрономическое направление, сырные фестивали. Казань уже закрепила за собой звание гастростолицы России. Москва теперь будет чайной, потому что в Москве новая традиция — московское чаепитие. Красноярск — «Дикий ужин»; Ярославль; Владимир; Петрозаводск — замечательная карельская вся кухня, калитки — карело-архангельская тема; Новгородская область — там не только в самом Новгороде, но и во всяких местечках вокруг можно по старинным рецептам приготовленные блюда попробовать. Попробовать что-то местное, что только в этой локации можно отведать — ну, это вот стоит путешествия».

Ранее Ломидзе отметила, что спрос на внутренний туризм в майские праздники вырос на 10%. Отдых в стране дорожает, но россияне не отказываются от путешествий, отметила глава АТОР.