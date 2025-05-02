Какие маршруты для туристов действуют на Кубани

Велопоходы, трекинг и дольмены: 300 маршрутов выходного дня действуют на Кубани
Около 600 тысяч гостей посетят Краснодарский край на майские праздники. Регион предлагает туристам более 300 разнообразных маршрутов выходного дня.
Многие выбирают не только отдых на пляжах, но и активные путешествия: пешие, велосипедные, конные, водные, автомобильные и мотомаршруты. Особой популярностью пользуются направления в предгорьях и горах Кубани: Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском и Туапсинском районах, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. Туристов ждут живописные водопады, реликтовые рощи, загадочные дольмены и панорамные плато.
В ближайшее время список пополнится новым масштабным проектом — «Большой Кубанской тропой». Ее созданием занимаются Министерство курортов края и Русское географическое общество. Маршрут протяженностью 800 км соединит Таманский полуостров и Красную Поляну, объединив лучшие природные достопримечательности региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Ранее «Кубань Информ» писал, что житель Костромы стал двухмиллионным туристом Сочи. Он приехал с семьей в местный санаторий.