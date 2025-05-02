Какие маршруты для туристов действуют на Кубани

Около 600 тысяч гостей посетят Краснодарский край на майские праздники. Регион предлагает туристам более 300 разнообразных маршрутов выходного дня.

© Кубань-Информ

Многие выбирают не только отдых на пляжах, но и активные путешествия: пешие, велосипедные, конные, водные, автомобильные и мотомаршруты. Особой популярностью пользуются направления в предгорьях и горах Кубани: Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском и Туапсинском районах, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе. Туристов ждут живописные водопады, реликтовые рощи, загадочные дольмены и панорамные плато.

В ближайшее время список пополнится новым масштабным проектом — «Большой Кубанской тропой». Ее созданием занимаются Министерство курортов края и Русское географическое общество. Маршрут протяженностью 800 км соединит Таманский полуостров и Красную Поляну, объединив лучшие природные достопримечательности региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее «Кубань Информ» писал, что житель Костромы стал двухмиллионным туристом Сочи. Он приехал с семьей в местный санаторий.