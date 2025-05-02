В Омске готовят фестиваль для любителей животных и их питомцев

В мае в одном из омских парков состоится фестиваль для любителей животных и их питомцев.

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Множество площадок, гости с питомцами, модное дефиле и квесты для четвероногих - всё это в рамках четвёртого фестиваля дружбы "Лапки в ладошках" (0+). 18 мая в парке "На Королёва" развернётся настоящий праздник для всех любителей животных и их пушистых друзей.

Организатором события выступает основательница зооателье Татьяна Кабанцева. Мы связались с ней, чтобы узнать, как возникла идея организовать такое дружелюбное мероприятие и о важности подобных событий.

О важном в развлекательном формате

Автор идеи отмечает, что подобные фестивали играют важную роль в повышении уровня осведомлённости общества о важности заботы о наших меньших братьях. Кроме того, "Лапки в ладошках" способствуют объединению любителей животных, создавая платформу для обмена знаниями и опытом.

Я работаю в сфере зообизнеса. Часто вижу, как люди, заводя питомца, не знают, как за ним ухаживать, чем кормить и как лечить. Увидев в фильме или в жизни красивого и ухоженного пса, они приобретают щенка. Но сталкиваются с агрессией питомца, конфликтами в семье и решают вернуть животное или выбросить на улицу. Я хочу познакомить начинающих и опытных владельцев собак с профессионалами в области кинологии, зооиндустрии и ветеринарии. Пригласила знакомых, и мы организовали фестиваль, который проводится уже четыре года. Также мы готовим познавательно-развлекательные площадки и надеемся, что омичи станут более ответственно подходить к выбору питомца с нашей помощью, - поделилась с нами Татьяна Кабанцева.

На фестивале планируется провести мастер-классы и лекции, где специалисты поделятся полезными советами по уходу за питомцами, расскажут о правильном питании, воспитании и здоровье животных. Это позволит участникам понять истинные потребности своих любимцев и улучшить качество их жизни.

Основная цель - воспитание ответственного владельца животного. Эта цель глобальная, к ней мы сразу не придём, но хотя бы немного в этом направлении делаем, - подчёркивает организатор.

Костюм - всему голова

Программа фестиваля включает показ мод для собак и конкурс костюмов. За три года конкурс нарядов для питомцев стал самым популярным и творческим событием. С каждым годом его посещает всё больше гостей.

Пушистые модели всегда производят настоящий фурор на подиуме. Их наряды - отражение креативности и фантазии хозяев. Среди участников часто встречаются питомцы в костюмах, которые рассказывают об увлечениях или профессиях их владельцев. Другие создают наряды, сравнимые с образами голливудских звёзд. А кто-то предпочитает ограничить образ парочкой покупных аксессуаров.

Как правило, мы не ограничиваем фантазию наших участников, только предлагаем номинации, в которых они будут презентовать свои работы. Так зрителям удобнее сравнивать. Мы не выбираем жюри, и у нас нет критериев оценки. Гости будут голосовать купонами, которые получат на входе. А призы предоставляют наши партнеры, и иногда даже организаторы не знают, что будет лежать в пакете победителя, - подчёркивает Татьяна.

Отметим, что организаторы ни в коем случае не призывают наряжать своих питомцев на ежедневной основе. Ветеринары вообще рекомендуют не ориентироваться на модные тенденции и внешний вид одежды для животных, а выбирать её, исходя из его потребностей. Например, если любимец хорошо переносит прохладную погоду, нет необходимости покупать ему толстовки. И не стоит забывать, что собака или кошка - это не просто игрушка или кукла, которую можно наряжать по своему усмотрению.

Уникальный, значит, народный

Впервые в программе фестиваля состоится конкурс "Народный любимец", участвовать в котором смогут питомцы всех видов. Коты, крысы, ящерицы, собаки - каждый может проявить себя и стать звездой дня. Здесь нет ограничений, все имеют все шансы получить титул самого любимого.

Конкурс "Народный питомец" для тех, кто не участвует в конкурсе костюмов, но очень хочет рассказать о своём любимчике и показать его всему миру. Мы предоставим такую возможность любому желающего, независимо от того, кто у вас: собачка, кошечка, черепашка или крыска, - подчеркнула организатор.

Главное условие - это знать сильные и уникальные черты характера вашего четвероногого друга. Чтобы покорить сердца народного жюри, нужно будет рассказать о его талантах, особенностях поведения и прочих забавных моментах в любом жанре: короткий рассказ, трюк, танец или интерактив со зрителями. Ограничений в формате нет, главное - фантазия. Победитель будет также определён с помощью жетонов, которые на входе получат гости фестиваля. С их помощью выберут самого яркого, артистичного и харизматичного конкурсанта.

На фестиваль за верным другом

"Лапки в ладошках" - это ещё и возможность найти нового друга и подарить ему дом. Каждый питомец, который в этот день отправится в семью, будет безмерно благодарен за спасение и любовь на всю свою оставшуюся жизнь.

В рамках события участники смогут не только познакомиться с животными, но и внести свой вклад в поддержку приютов. Каждый желающий сможет сделать благотворительный взнос, чтобы помочь этим организациям продолжать свою важную работу. Можно принести предметы первой необходимости, такие как корма, пелёнки и текстиль, или сделать денежное пожертвование.

Фестиваль "Лапки в ладошках" - это не только праздник для владельцев и их любимцев, но и шанс сделать мир немного лучше.

Кому будут рады на фестивале

Здесь будут рады видеть владельцев любых домашних животных. Если по каким-либо причинам у вас нет возможности привести своего четвероногого друга с собой, вы всё равно сможете присоединиться к празднику и получить море познавательной информации. Главное - ваше желание быть частью этого события.

Наше мероприятие - это отдых с питомцем, сравнимый с прогулкой на даче или пикником в парке. Мы стремимся сделать этот семейный день максимально комфортным. Каждый может провести столько времени, сколько ему удобно и не утомительно для животного, - дополнила Татьяна Кабанцева.

В официальном сообществе фестиваля планируется разместить информацию о правилах пребывания на территории вместе с животными. Организаторы настоятельно рекомендуют ознакомиться с ней перед тем, как приобрести входной билет.

Кроме того, на фестивале предусмотрены специальные развлечения для юных омичей. Для детей организуют игровые площадки и различные активности, чтобы они могли весело провести время, участвуя в играх и конкурсах.

Фестиваль "Лапки в ладошках" состоится 18 мая. Мероприятие продлится с 10:00 до 18:00. Вход по билетам, регистрация участников на конкурсы осуществляется на официальном сайте.