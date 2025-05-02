Турэксперт назвала пять московских парков с богатой историей

Парки – точка притяжения практически в любом городе, особенно в теплое время года. Здесь гуляют, катаются на роликах и велосипедах, едят что-нибудь вкусное на летних верандах кафе и фотографируются на фоне цветущих деревьев. В Москве свой парк есть почти в каждом районе, но некоторые из них видели еще кареты с лошадьми вместо самокатов. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о столичных парках с богатой историей.

Аптекарский огород

Аптекарский огород считается старейшим парком в Москве. Он появился в начале XVIII века по инициативе Петра Первого, тогда еще – на окраине города, за Сухаревой башней. Сад был разбит целенаправленно для выращивания лекарственных растений (отсюда и название), здесь же готовили и непосредственно сами лекарства. По легенде, император лично посадил три первых дерева, одно из которых – сибирская лиственница – растет до сих пор. Изначально таких аптекарских огородов было несколько, один из них, согласно историческим документам, вероятно, находился в Измайлове, но до наших дней сохранился только один – на современном проспекте Мира.

Сегодня территория этого сада принадлежит биологическому факультету МГУ, здесь растет бергамот, фейхоа, орхидеи и множество других растений. Весной посетить "Аптекарский огород" особенно много желающих – здесь расцветают тюльпаны и нарциссы, а летом можно посмотреть на плавающих в пруду черепах. Также в саду регулярно проходят экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых (например, по написанию картины акварелью).

Сколько стоит: входной билет в будние дни – 400 рублей, в выходные и праздники – 500 рублей; билет с экскурсией – 700 рублей в будни до 17:00, 1 000 рублей – в будни после 17:00 и в выходные и праздники.

Сад "Эрмитаж" считается одним из старейших в Москве парков развлечений для горожан – с беседками, эстрадами, театром и множеством культурных мероприятий. В первой трети XIX века парк находился совсем в другом месте – на Старой Божедомке (современная улица Дурова), но с годами пришел в запустение. В 1894 году дело в свои руки взял купец Яков Щукин, после чего у "Эрмитажа" началась новая жизнь на Каретном Ряду: посадили деревья, провели электричество, реконструировали здание театра. В 1896 году здесь устроили один из первых в России киносеансов, показав легендарную работу братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота".

Здесь выступал Гарри Гудини, дебютировал как дирижер Сергей Рахманинов, пели Федор Шаляпин и Владимир Высоцкий, а также именно здесь состоялась первая игра "Что? Где? Когда?". Сегодня парк держит марку культурного: здесь проходят концерты, спектакли и фестивали, зимой заливают каток, а летом, помимо разных мероприятий, тут просто приятно гулять, любуясь зеленью и многочисленными скульптурами.

Вход: свободный

Парк "Сокольники"

"Сокольники" с давних пор были царским местом отдыха. Еще в XVII веке при царе Алексее Михайловиче тут устраивали соколиную охоту, отсюда и появилось название парка. По легенде, в Сокольничьей роще сам Петр I прорубил просек, на котором устраивали свои гулянья. Существует версия, что это современный Майский просек. Статус городского парка культуры "Сокольники" получили в 1931 году, после чего здесь соорудили фонтан, построили оркестровую эстраду, танцплощадку, ресторан и аттракционы, проводили киносеансы, городские праздники и концерты.

Вход: свободный

Петровский парк

В конце XVIII века на Тверском тракте (современный Ленинградский проспект) императрица Екатерина II приказала построить путевой дворец на въезде в Москву со стороны Петербурга. Позже, в 1812 году, это место стало ставкой французского императора Наполеона, после чего дворец горел и сильно пострадал. В 20-е годы XIX века территорию решили превратить в парк, назвав его Петровским: здесь построили лучевые аллеи, которые сохранились по сей день, вырыли пруды, соорудили летний театр. Это место стало популярным для гуляний. Позже открылись загородные рестораны "Яръ" и "Стрельна", а уже при советской власти большую часть территории отвели под строительство стадиона "Динамо".

Вход: свободный

Усадьба Воронцово

Парку усадьбы Воронцово уже более пяти веков: предания гласят, что в XIV веке этими землями владел боярин Федор Воронец, по имени которого впоследствии и была названа усадьба. Со временем территория отошла к князьям Репниным, которые и построили здесь главный дом и садовые павильоны, один из которых был со временем перестроен в ныне действующую Троицкую церковь. Во время войны с Наполеоном на территории усадьбы изготавливали секретное оружие – воздушный шар для бомбардировки с воздуха. Однако план провалился, шар не взлетел, а изобретатель Франца Леппиха оказался шарлатаном. Главный дом войну не пережил – его сожгли и разграбили, а вот флигели, в которых укрывались хозяева, уцелели. Кладбище тоже до наших дней не сохранилось, его снесли перед Олимпиадой-80, а флигели и церковь отреставрировали, и их можно увидеть в парке и сегодня. Помимо памятников архитектуры, в усадьбе Воронцово сегодня есть спортивные, футбольные и волейбольные площадки, детские городки, а также любимые среди гостей качели в форме луны, которые работают от солнечных батарей и светятся в темноте.

Вход: свободный