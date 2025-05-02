В Хабаровском крае поддержат туристический бизнес

В 2025 году Хабаровский край получит финансовую поддержку в размере 35 миллионов рублей в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и улучшение качества услуг.

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Финансовая помощь позволит туристическим организациям региона обновить материально-техническую базу, приобрести современное оборудование и усовершенствовать туристические маршруты. В 2024 году такая поддержка уже помогла одной из хабаровских фирм, организующей экскурсии по Хехциру, улучшить свои услуги и повысить узнаваемость на туристическом рынке.

«Полученные субсидии помогут сделать отдых в регионе более комфортным и привлекательным для гостей, что положительно скажется на репутации Хабаровского края как туристического направления», — сообщил владелец туристической компании Роман Аникин.

Администрация региона рассчитывает, что благодаря инвестициям туристический сектор сможет привлечь больше туристов и создать новые рабочие места.Ранее Хабаровский край повысил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 1 млн рублей.