Пассажирам круизного поезда РЖД покажут ущелья Кабардино-Балкарии

Туры на внедорожниках и живописные ущелья Кабардино-Балкарии будут доступны пассажирам круизного поезда "Жемчужина Кавказа", который в пятый раз прибыл в регион в рамках туристического проекта РЖД, сообщили в Министерстве курортов и туризма КБР.

"Первый в 2025 году состав "Жемчужины Кавказа" прибыл в Нальчик на железнодорожный вокзал столицы республики. Этот рейс стал началом пятого юбилейного сезона уникального туристического проекта РЖД. Гостей встретили национальной музыкой и танцами, каждый мог поучаствовать в мастер-классе. А после в автобусах всех ждали информационные буклеты от Минкурортов КБР и одно из нововведений года - наушники, которые помогут экскурсантам на туристических точках лучше слышать экскурсоводов", - рассказали в министерстве.

В Нальчик прибыли 160 гостей со всей России. Их ждут живописные виды Баксанского ущелья, знакомство с Эльбрусом, подъем на канатной дороге, кавказское застолье, а также танцевальные мастер-классы и индивидуальные туры на микроавтобусах и внедорожниках. Так, один из экипажей отправился в Верхнюю Балкарию. За время путешествия экскурсанты посетят пять республик Северного Кавказа, в том числе Кабардино-Балкарию.

Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" - это отель на колесах: 18 вагонов, включая вагоны-люкс, купе и СВ, вагоны-рестораны, вагон-бар, душевой вагон, вагон-зал и единственный в России спа-вагон с инфракрасной сауной.

Состав будет курсировать до конца сентября.