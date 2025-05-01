Сколько людей посетило заповедник «Аскания-Нова» в день открытия

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области открылся для туристов после сезонного перерыва в работе. В первый день его посетили более 1 тыс. человек, сообщил ТАСС директор заповедника Дмитрий Мещеряков.

"Заповедник "Аскания-Нова" и зоопарк заповедника открыли свои двери для посетителей. Свыше 1 тыс. человек нас сегодня посетили. Дети, взрослые, счастливые лица, люди рады пообщаться с животными. Ждали этого полгода потому, что заповедник у нас не работает в зимнее время, у нас не приспособлены вольеры, но мы над этим будем работать, и в перспективе мы хотели бы перейти на круглогодичную работу зоопарка", - сказал он.

Посетителям заповедника доступны три экскурсионных маршрута.

О маршрутах

"Жемчужина в степи" - комплексный экскурсионный маршрут дорогой дендропарка и зоологического парка. Протяженность маршрута - около 2,5 км, длительность маршрута - 2,5 часа. Второй маршрут - "Фотосафари". Выезд на специально оборудованном транспорте в сопровождении экскурсовода на территорию Большого Чапельского пода, где в полувольных условиях содержатся стада копытных животных. Третий маршрут - это прогулочный паровозик "Дорогами природы". Экскурсионный маршрут провозит детей и при необходимости взрослых родителей по дендрологическому парку", - сказал директор заповедника.

О заповеднике

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В ноябре 2024 года получил статус особо охраняемой природной территории. Занимает площадь более 33 тыс. га., из них 11 054 га - абсолютно заповедная степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. Здесь обитают около 1 155 видов членистоногих, семь видов земноводных и пресмыкающихся, 18 видов млекопитающих, в разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, в заповеднике произрастает 478 видов высших растений.