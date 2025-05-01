Обман с видом на море: мошенники запустили схему для российских туристов

Новый сценарий обмана, который рассчитан на потенциальных гостей российских курортов, выявили в преддверии майских праздников и сезона отпусков специалисты департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6. На фоне новостей о том, что в отдельных регионах на лето 2025 года свободных мест в отелях не осталось, злоумышленники предлагают забронировать квартиру или дом на «безопасных» условиях.

Раньше мошенники размещали приманки с арендой жилья на курортах, используя популярные сайты бесплатных объявлений. В качестве предоплаты предлагали перечислить от 20% до 50% стоимости аренды, после чего исчезали.

Теперь рекламой для злоумышленников служат короткие видео в YouTubeShorts, TikTok и Instagram (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В соцсетях мошенники размещают короткие видеоролики с выгодными предложениями. Например: «Апартаменты в Сочи / Светлогорске. 5 минут до моря. От 3000 рублей в сутки». Для публикации злоумышленники обычно используют недавно созданные аккаунты. У такого ролика может быть много просмотров, которые накручивают при помощи специальных платных инструментов. Ролик выглядит как видеообзор квартиры или слайд-шоу из фотографий, которые находят в Интернете.

В переписке с заинтересовавшимися предложением потенциальными жертвами мошенники сообщают, что предоплата не требуется: надо лишь оформить «безопасное бронирование» через известный сервис. Для этого преступники используют фейковые ресурсы трех популярных российских сервисов для бронирования отелей и квартир.

Задача мошенников — убедить потенциальную жертву перейти по ссылке на фейковый сайт и внести 1 рубль для бронирования квартиры, чтобы подтвердить серьезные намерения клиента. Если потенциальный арендатор соглашается на такие условия, ему присылают ссылку на фейковый ресурс, внешне похожий на страницу известного сервиса.

Дальнейшие действия зависят от операционной системы смартфона жертвы. При переходе по ссылке пользователи устройств на iOS видят страницу фейкового сервиса с фотографиями квартиры, ценой и кнопкой «Забронировать». После выбора дат заселения отображается сумма аренды. После нажатия кнопки «Оплатить» — страница с формой для ввода данных банковской карты, а затем — кода из СМС. Мошенники могут попросить прислать им код или скриншот с кодом в личные сообщения.

Пользователи устройств на Android при переходе по ссылке от мошенников вначале увидят такие же страницы фейкового ресурса с фотографиями квартиры, ценой, номером объекта и выбором дат для бронирования. Но после нажатия кнопки «Оплатить» их перенаправят на фейковый Google Play с предложением установить «фирменное» приложение сервиса для продолжения бронирования.

Если пользователь установит программу, ему предложат ввести данные банковской карты и код из СМС. На самом деле это приложение — вредоносная программа, которая позволяет перехватывать данные банковской карты и СМС, отправлять сообщения и передавать злоумышленникам информацию, которую владелец вводит на своем телефоне.

После ввода кода из СМС преступники получают возможность списать все деньги со счета жертвы.

«Новый сценарий мошенничества с арендой жилья на курортах достаточно универсален, и злоумышленники могут применить его в отношении любого региона, где летом и зимой возникает высокий спрос на жилье для отдыхающих», — объясняет ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Вот что советуют специалисты F6, чтобы защитить свои деньги и спокойствие от курортного мошенничества.

Критично относитесь к предложениям по аренде жилья, продаже путевок, билетов по ценам, которые заметно ниже рыночных. Низкая цена — один из способов мошенников привлечь внимание.

Критично относитесь к предложениям получить доступ к чему-либо «всего за 1 рубль». Это популярная уловка злоумышленников, которую все чаще используют в разных схемах: от подписки «всего за 1 доллар» на фейковый OnlyFans до записи на «бесплатное» посещение фейкового салона красоты. Итог один — похищенные со счета деньги.

Проверяйте данные аккаунтов, которые разместили заинтересовавшую вас рекламу. Обычно мошенники распространяют фейковые объявления и видео в соцсетях через недавно созданные аккаунты.

Не переходите по ссылкам от незнакомцев.

Храните свою финансовую тайну: не сообщайте никому и не вводите на непроверенных сайтах свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из СМС и не оставляйте их на сайтах.

Устанавливайте мобильные приложения только из официальных магазинов (обязательно проверяя правильность их доменных имен), от проверенных разработчиков и только в том случае, если точно знаете, для чего эти приложения вам нужны.

При любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-то действия, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, предлагаются скидки на соответствующие покупки, а также проход в бизнес-залы аэропортов. Очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

*Организация, признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

*Сервис/сервисы, принадлежащие Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ