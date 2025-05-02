РСТ пытаются исправить ситуацию на Крымском мосту

Российский союз туриндустрии предложил властям Крыма и Краснодарского края увеличить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов, расположенных при въездах на Крымский мост, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу РСТ.

Организация указала, что в майский период традиционно отмечается существенный рост туристов в курортные регионы. На этом фоне необходимо принять меры и оптимизировать транспортные потоки.

Более 3 тысяч автомобилей находились в очереди к Крымскому мосту 1 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».