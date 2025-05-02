Эксперт предсказал, каким будет турпоток в Крыму летом 2025 года

Рост туристического потока в Крым на майские праздники обещает высокую загруженность курортов полуострова летом. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

По данным телеграм-канала о ситуации на подъездах к мосту на 11:00 мск 1 мая, со стороны Кубани находились 2,7 тыс. машин. Это рекордные данные, приводившиеся в канале по результатам наблюдения за трафиком. Даже в летние месяцы, когда турпоток в Крым выше всего, очередь редко превышала 2 тыс. автомобилей. К полудню очередь начала сокращаться, к 15:00 мск она была ниже 2 тыс. машин, к 00:00 пятницы очереди не стало.

"Майские праздники всегда были неким индикатором, показателем того, насколько будет успешен главный туристический сезон - летний. Действительно, сейчас немного изменилось это представление, и многие профессионалы отрасли говорят, что это не совсем так: якобы майские праздники сами себя продают и являются просто элементом крымского отдыха. Но все равно эта тенденция работает", - сказал он.

Эксперт отметил, что туристы положительно оценивают в Крыму уровень комфорта, сервиса, цен. Активное бронирование на майские праздники объясняется тем, что цены на курортах полуострова ниже, чем в Краснодарском крае. В частности, это касается четырехзвездочных и пятизвездочных отелей. По словам Вахрушева, некоторые предложения в цене ниже на 25% по сравнению с аналогичным сервисом отелей на Кубани.

"Этот момент очень важен, и, действительно, это покажет нам, что люди, которые приехали на майские праздники, могут принять решение о том, чтобы приехать сюда отдыхать летом. После майских праздников может возникнуть вариант, что увеличивается количество бронирований на лето. <…> Майские праздники должны быть максимально комфортными, яркими для того, кто приехал сюда. Это наш рекламный тур: мы показываем, как можем принимать гостей, чтобы потом остаться с туристами на большой сезон", - пояснил собеседник агентства.

Прогнозы экспертов на лето

Ранее со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии, директора компании "Алеан" Илью Уманского сообщалось, что число туристов в Крыму летом 2025 года ожидается примерно в 1,5 раза выше, чем за прошлый сезон, в том числе из-за уменьшения числа отдыхающих в Анапе.

По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, почти 3,3 млн гостей приехали на полуостров летом 2024 года, турпоток вырос на 20% в сравнении с 2023 годом, а средняя загрузка отелей и пансионатов превысила 60%. Аксенов сообщал, что турпоток в Крым в 2024 году составил 6,06 млн человек, что на 16% больше, чем в 2023 году. Большая часть отдыхающих прибыла на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях - 6%, а также на поездах - 26%; 11% добрались через Донбасс и Новороссию. При этом число бронирований мест в Крыму на летний отдых на 30% превышает прошлогодние показатели.