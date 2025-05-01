Назван любимый регион россиян для отдыха на майских праздниках

Крымский полуостров стал самым привлекательным местом для отдыха россиян в майские праздники, как сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. Первый день праздника ознаменовался колоссальным ростом трафика на Крымском мосту, со стороны Краснодарского края зафиксирован настоящий автомобильный бум.

© runews24.ru

Уже к 11 часам утра на входящем пункте досмотра скопилось более 3000 автомобилей, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Массовый поток автотранспорта создал очереди на КПП, начиная с 5 утра.

Власти оперативно отреагировали на ситуацию, усилив досмотровые площадки персоналом, что позволило обработать более 650 автомобилей в час. Благодаря оперативным мерам нагрузка на пропускные пункты снижается, хотя общая картина остаётся оживлённой.

Для удобства туристов на въезде в Крым установлены дополнительные биотуалеты и организовано распределение питьевой воды. Всё это направлено на создание комфортных условий для путешественников.Ранее в 2024 году во время майских выходных Крым продемонстрировал существенный скачок в сфере туризма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток увеличился более чем на 80%. Об этом сообщил Юрий Барзыкин, возглавляющий комитет по туризму в Торгово-промышленной палате РФ, выступая перед журналистами в издании «Известия».