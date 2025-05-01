Крым назван самым любимым местом отдыха россиян на майские праздники

runews24.ru

Крымский полуостров стал самым привлекательным местом для отдыха россиян в майские праздники, как сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. Первый день праздника ознаменовался колоссальным ростом трафика на Крымском мосту, со стороны Краснодарского края зафиксирован настоящий автомобильный бум.

Назван любимый регион россиян для отдыха на майских праздниках
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Уже к 11 часам утра на входящем пункте досмотра скопилось более 3000 автомобилей, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Массовый поток автотранспорта создал очереди на КПП, начиная с 5 утра.

Власти оперативно отреагировали на ситуацию, усилив досмотровые площадки персоналом, что позволило обработать более 650 автомобилей в час. Благодаря оперативным мерам нагрузка на пропускные пункты снижается, хотя общая картина остаётся оживлённой.

Для удобства туристов на въезде в Крым установлены дополнительные биотуалеты и организовано распределение питьевой воды. Всё это направлено на создание комфортных условий для путешественников.Ранее в 2024 году во время майских выходных Крым продемонстрировал существенный скачок в сфере туризма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток увеличился более чем на 80%. Об этом сообщил Юрий Барзыкин, возглавляющий комитет по туризму в Торгово-промышленной палате РФ, выступая перед журналистами в издании «Известия».

 

Отдых в России
Юрий Барзыкин
Торгово-промышленная палата