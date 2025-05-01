В Петербурге в Доме Книги открыли инфоцентр для туристов

Информационный центр Городского туристско-информационного бюро открылся в Доме Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Также свою работу начинает служба Ask me SPb - это мобильные помощники, которые на протяжении высокого сезона будут предоставлять необходимую информацию для путешественников.

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«В год 25-летия Городского туристско-информационного бюро мы рады представить новый формат информационной поддержки гостей Петербурга. Открытие этого павильона в Доме книги - первый опыт сотрудничества с партнерами, ведь наши информационные центры обычно работают автономно. Выбор Дома Книги не случаен. Это культовое место в самом сердце северной столицы, ежедневно привлекающее около 4 тыс. посетителей, обладает уникальной атмосферой, которая вдохновляет и притягивает творческих людей», — сказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

В этом центре, который разместился на первом этаже Дома Книги, туристы могут получить актуальную информацию об интересных туристических предложениях, взять бесплатные карты и путеводители, а также приобрести билеты на экскурсии, водные прогулки, в музеи и театры. Как сообщил корреспондент ТАСС, в инфопункте материалы представлены на русском, английском, арабском и китайском языках. Его сотрудники подробно расскажут гостям города о знаменитых памятниках архитектуры и предложат оригинальные туристические маршруты.

«Очень надеемся, что и жителям, а, главное, гостям нашего города это будет полезно», — отметил на открытии председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Новый инфоцентр пополнит сеть из 12 уже действующих центров информационной поддержки туристов. Как отмечала генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина, в новом сезоне запланировано открытие еще одного нового инфопункта - на территории Петропавловской крепости. В 2024 году павильоны Городского туристско-информационного бюро посетило около 300 тыс. человек.

Еще одной новинкой стал совместный проект Дома Книги и официального городского туристского портала Visit Petersburg - электронная библиотека для путешественников. На сайте в разделах с описанием маршрутов можно ознакомиться с подборкой книг об истории достопримечательностей и о выдающихся личностях, связанных с Петербургом.

С 1 мая, в день старта летнего турсезона, на улицах города начнут работать мобильные помощники проекта AskMeSPb, который не имеет аналогов в других городах России, - это информационная служба на сегвеях и самокатах. Мобильные помощники будут дежурить около самых популярных городских объектов и ответят на вопросы гостей, расскажут о мероприятиях, маршрутах общественного транспорта и объектах новой туристической географии. Служба будет работать до сентября.

Летний турсезон

Летний туристический сезон откроется в городе 1 мая традиционным Фестивалем ледоколов, он пройдет по 4 мая. Посещение ледоколов будет доступно со 2 мая, а с 1 мая откроется электронная запись на посещение ледоколов (живой очереди в этом году не будет).

«Мы ждем рост [туристического] потока. У нас "высокий" май», — отметил Панкевич.

По прогнозам аналитиков, с 30 апреля по 11 мая Петербург готовится принять около 880 тыс. туристов, что на 5% больше, чем в 2024 году. С 1 по 4 мая средняя загрузка гостиниц составит около 82%, с 4 по 11 мая она вырастет до 88%.

В 2024 году в летний период город посетили 2,5 млн гостей, что на 20% больше, чем в 2023 году.