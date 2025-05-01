Туристов в Пермском крае предупредили об опасности

Власти предупреждают об опасном препятствии туристов, которые в майские праздники запланировали сплав по речкам Вильва и Вижай. На одном из участков автомобильный мост через Вильву абсолютно непроходим для сплавщиков.

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«Сейчас ведутся дорожные работы по укреплению временного моста. Уровень воды и конструктивные особенности не позволяют проплыть под ним любым плавсредствам – ни лодкам, ни катамаранам. Если вы находитесь на данном маршруте, то следует немедленно прекратить маршрут движения после слияния реки Вижай и Усьвы», – обратился к туристам глава Чусовского округа Сергей Белов.

В ГУ МЧС по Пермскому краю добавили, что в 400 метрах от непроходимого моста выше по течению выставлен пост безопасности.

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В краевом минтербезе напомнили, что в случае, если туристам требуется помощь или они стали очевидцами происшествия, нужно звонить по телефону 112.

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