В АТОР рассказали о динамике турпотока на майские праздники

Отдых в стране дорожает, но сограждане не отказываются от путешествий.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос на внутренний туризм явно вырос. Только на майские праздники — где-то на 10% прирост. Летом, мы думаем, он будет ещё больше. Тенденция довольно интересная, что всё это растёт, несмотря на повышение цены. Нет такого ощущения, что гуляют на последние деньги. Как-то рыночная история: раз люди готовы покупать по той цене, которая есть, значит, это не самая предельная цена».

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Ранее в АТОР перечислили безопасные для аллергиков направления. Пик концентрации пыльцы берёзы в столице можно переждать в Карелии, Калининграде, Крыму, Краснодаре, отметила Майя Ломидзе.

Туроператоры предупредили о 400% подорожании авиа и ж/д билетов на майские праздники. Стоимость популярных направлений значительно выросла. Ради экономии стоит путешествовать на личном автомобиле. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.