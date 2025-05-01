На туристических маршрутах Красноярска пройдет антиклещевая обработка

Туристические маршруты под Красноярском ждем антиклещевая обработка: где и когда
На самых востребованных туристических маршрутах около Красноярска пройдет обработка от клещей. Работы запланированы на начало мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Акарицидная обработка снижает риск встречи с клещами, но не даёт полной защиты. Команда туризма края рекомендует быть внимательными и осторожными, использовать репелленты при посещении леса, регулярно осматривать себя и одежду после прогулок», – отметили в правительстве.
5 мая
- Визит-центр «Серебряный лог».
- Экопарк «Гремячая грива».
- смотровой площадки на Николаевской сопке.
6 мая
- Экопарк «Юдинская долина».
- Лестницы на Торгашинский хребет и на Удачном.
- Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы».
7 мая
- Подъёмы на Манскую петлю.
Еще месяц спустя те же территории планируется обработать повторно.
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