На туристических маршрутах Красноярска пройдет антиклещевая обработка

На самых востребованных туристических маршрутах около Красноярска пройдет обработка от клещей. Работы запланированы на начало мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

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«Акарицидная обработка снижает риск встречи с клещами, но не даёт полной защиты. Команда туризма края рекомендует быть внимательными и осторожными, использовать репелленты при посещении леса, регулярно осматривать себя и одежду после прогулок», – отметили в правительстве.

5 мая

Визит-центр «Серебряный лог».

Экопарк «Гремячая грива».

смотровой площадки на Николаевской сопке.

6 мая

Экопарк «Юдинская долина».

Лестницы на Торгашинский хребет и на Удачном.

Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы».

7 мая

Подъёмы на Манскую петлю.

Еще месяц спустя те же территории планируется обработать повторно.

Ранее «ФедералПресс» подготовил подборку советов как обезопаситься от клещей, а врач Алексей Водовозов в интервью изданию оценил опасность заражения энцефалитом и болезнью Лайма в нынешнем сезоне.