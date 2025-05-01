Туристические маршруты под Красноярском ждем антиклещевая обработка: где и когда

РИА "ФедералПресс"

На самых востребованных туристических маршрутах около Красноярска пройдет обработка от клещей. Работы запланированы на начало мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На туристических маршрутах Красноярска пройдет антиклещевая обработка
© РИА Новости
«Акарицидная обработка снижает риск встречи с клещами, но не даёт полной защиты. Команда туризма края рекомендует быть внимательными и осторожными, использовать репелленты при посещении леса, регулярно осматривать себя и одежду после прогулок», – отметили в правительстве.

5 мая

  • Визит-центр «Серебряный лог».
  • Экопарк «Гремячая грива».
  • смотровой площадки на Николаевской сопке.

6 мая

  • Экопарк «Юдинская долина».
  • Лестницы на Торгашинский хребет и на Удачном.
  • Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы».

7 мая

  • Подъёмы на Манскую петлю.

Еще месяц спустя те же территории планируется обработать повторно.

Ранее «ФедералПресс» подготовил подборку советов как обезопаситься от клещей, а врач Алексей Водовозов в интервью изданию оценил опасность заражения энцефалитом и болезнью Лайма в нынешнем сезоне.

Отдых в России
Алексей Водовозов