В АТОР перечислили безопасные для аллергиков направления

Пик концентрации пыльцы березы в столице можно переждать в Карелии, Калининграде, Крыму, Краснодаре.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Подмосковье — явно не то место, куда надо везти ребёнка. Надо на морское побережье, на море, к соснам, где берёза не цветёт. Карелия, Калининград, Балтика вся наша, Ленинградская область подходят вполне. Крым, Краснодарский край».

Ранее иммунологи посоветовали аллергикам носить медицинские маски в сезон цветения, а также смачивать противомоскитные сетки. Это поможет избежать осложнений со здоровьем в весенний период.

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