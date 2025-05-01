В АТОР перечислили безопасные для аллергиков направления
Пик концентрации пыльцы березы в столице можно переждать в Карелии, Калининграде, Крыму, Краснодаре.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Подмосковье — явно не то место, куда надо везти ребёнка. Надо на морское побережье, на море, к соснам, где берёза не цветёт. Карелия, Калининград, Балтика вся наша, Ленинградская область подходят вполне. Крым, Краснодарский край».
Ранее иммунологи посоветовали аллергикам носить медицинские маски в сезон цветения, а также смачивать противомоскитные сетки. Это поможет избежать осложнений со здоровьем в весенний период.
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