В Сочи открылся летний курортный сезон

Первого мая в Сочи начался летний курортный сезон. Арендаторы пляжных территорий завершают обустройство береговой линии. Так, во всех четырех районах курорта на главных променадах открылись свыше 20 пляжей и запустили фонтаны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

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"Наш город традиционно входит в число самых популярных направлений для отпуска в майские праздники. Сегодня у нас отдыхают около 140 тысяч гостей, а всего за выходные курорт примет около 350 тысяч туристов. Хорошего отдыха и добро пожаловать в Сочи!" - сказал он.

Купальный сезон традиционно стартует первого июня. Пока вода в море достаточно прохладная. Она прогрелась до плюс 15 градусов, а воздух - до плюс 18. Одни гости курорта рискнули помочить в воде только ноги, а другие - полностью погрузились в морскую гладь.

"Местные жители говорят, что нам с погодой не очень повезло. Мы так не считаем. Сегодня ночью Москву завалило снегом. А мы в Сочи уже в первый раз в этом году поплавали в море - открыли купальный сезон", - делится впечатлениями от отдыха москвичка Татьяна Манина.

В основном гости курорта, не густо расположившись на пляжах, ловят редкие лучи солнца, предпочитая загорать под пледом. Зато открытые веранды кафе и ресторанов заполнены. Шашлык из мяса и рыбы, мидии, десерты, которые подаются с сезонными ягодами, - самые популярные заказы.

"Для горячей кукурузы еще рано, а детям нравится сладкая вата, удивляющая цветом и размером. Каждый год предприниматели придумывают новые фишки, поэтому нам нравится отдыхать в Сочи", - сказала туристка из Архангельска Елена Бодина.

С первого мая летний сезон открылся и в парке развлечений "Сочи Парк". Вместе с сезоном началось зрелищное шоу цирка Никулина "Сказочная карусель" и новое представление в местном дельфинарии, а кульминацией станет открытие двух новых аттракционов в реконструированном детском уголке.

Гости любят заказывать на пляжах экскурсии. Самое популярное направление - с моря в горы. На "Роза Хутор" возобновили работу после профилактики канатные дороги и родельбан. На высоте 2320 метров над уровнем моря обновили территорию обзорной площадки, где появилась парковая зона. Ожидается, что точкой притяжения туристов станет интерактивная арт-инсталляция "Источник энергии".

В этом году на курорте будет открыто 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра. Они будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Курорт "Газпром Поляна" в нынешнем сезоне предлагает гостям еще больше возможностей для активного отдыха и семейных приключений. Лето там пройдет под девизом "Горы впечатлений".

На курорте "Красная Поляна" с 1 по 11 мая на трассах долины "Цирк-2" еще можно показаться на лыжах и сноубордах. Тем не менее в мае для прогулок открыты четыре маршрута: "Тропа здоровья", "Папоротниковая", "Времена года" и "Заброшенный бугель". В целом летом там будут доступны 40 километров экотроп разной сложности. С начала июня гостей ждет один из самых красочных периодов - цветение рододендронов.

"Официально купальный сезон на курорте стартует первого июня. А вот горные курорты Сочи уже сегодня вошли в свой летний сезон и предлагают гостям обновленные программы и активного, и размеренного отдыха. На летний период уровень бронирования номерного фонда коллективных средств размещения в Сочи в среднем составляет 73 процента. Активное бронирование на июнь-август ожидаем после майских праздников", - отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

Тем временем в Сочи встретили двухмиллионного туриста с начала года. Им стал Юрий Тренов, который приехал с супругой и детьми из Костромы. В майские праздники на курорте турпоток вырос почти на пять процентов. Сейчас гостей принимают 1,5 тысячи отелей и гостиниц, где забронировано около 80 процентов номеров.