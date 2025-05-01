В Иркутске сообщили о росте турпотока

В Иркутскую область, по предварительным данным, летом приедет более 2 млн туристов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе администрации правительства региона.

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«В 2025 году ожидается увлечения роста туристического потока как внутреннего, так и въездного. По предварительным прогнозам, ожидается достижение показателя, превышающего 2 млн туристских прибытий в регион», – уточнили в ведомстве.

При этом в 2024 году Иркутскую область посетили 1 млн 850 тысяч туристов, 800 тысяч из которых побывали в регионе в летний сезон. В администрации рассказали, что в 2025 году сделают упор на событийную составляющую области. Так, будет организовано большое количество мероприятий гастрономической, культурно-досуговой направленности.

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