Как Дальний Восток планирует привлекать туристов

В 2026 году Дальний Восток может получить новый импульс для развития туризма: власти Приморья анонсировали запуск круизной линии, которая соединит Сахалин, Курильские острова и Камчатку. Проект обещает показать россиянам и иностранцам уникальную природу региона, но эксперты предупреждают: цена вопроса может оказаться высокой. Чего ждать от нового круизного маршрута, рассказывает «ФедералПресс».

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Новый маршрут для любителей приключений

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о планах запуска круизной линии уже в 2026 году. Проект обсуждался на X Тихоокеанском туристском форуме, где глава региона отметил, что работа над маршрутом уже ведется.

«Эта линия даст возможность туристам из России и из-за рубежа увидеть природную красоту наших территорий, познакомиться с уникальными ландшафтами Сахалина, Курил и Камчатки», – подчеркнул Кожемяко.

Пока детали маршрута прорабатываются: обсуждаются логистика, партнеры и инфраструктура. Однако очевидно, что проект станет вызовом для туроператоров – Дальний Восток остается одним из самых труднодоступных, но при этом самых привлекательных для путешественников регионов.

Спрос есть, но цена – главный вопрос

Представитель туристического агентства Ксения Андрианкова считает, что круизы по Дальнему Востоку будут востребованы, но их стоимость может стать барьером.

«С учетом ограниченного количества объектов размещения, локальных авиаперевозчиков и судов, курсирующих между островами, можно предположить, что круиз будет пользоваться спросом, так как направление действительно вызывает интерес среди туристов», – отмечает эксперт.

Однако уже сейчас недельный тур на Сахалин без перелета стоит от 86 000 рублей, и круиз вряд ли окажется дешевле.

«В случае, если маршрут круиза будет охватывать сразу несколько регионов, у туристов появится возможность в рамках одной поездки увидеть больше интересных локаций», – добавляет Андрианкова.

Исторический опыт и новые вызовы

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков напоминает, что круизный туризм на Дальнем Востоке имеет глубокие корни.

«Достаточно вспомнить опыт одного из туроператоров по организации морских путешествий на корабле "Советский Союз", который курсировал по маршруту Владивосток – Камчатка с 1957 по 1980 год», – говорит эксперт.

Однако сегодня для реализации проекта нужны современные суда ледового класса и господдержка.

«Научные суда, пусть и усовершенствованные, не дотягивают до уровня круизного лайнера. Логично предположить, что потребуется приобретение в лизинг морских судов с привлечением инвесторов», – подчеркивает Жуков.

Кому будут доступны круизы

Александр Цыганов, заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, уверен: круизы по Дальнему Востоку могут стать популярными, но не массовыми.

«Морские круизы как вариант отдыха уверенно набирали популярность до пандемии. Дальний Восток с его вулканами, гейзерами и уникальной природой привлечет внимание, но высокая стоимость перелета и ограниченность мест на лайнерах сделают его предложением для состоятельных туристов», – прогнозирует эксперт.

При этом он отмечает важность экологического подхода.

«Небольшое и поэтапное повышение турпотока поможет сохранить природу для будущих поколений», – говорит Цыганов.

Напомним, ранее стало известно, что туристы со всей России начали бронировать базы отдыха в Приморье еще с начала года. К концу февраля большая часть была уже забронирована.