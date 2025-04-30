Турагент лично проверил обстановку на курорте Анапы

«Вода в море прозрачная, мазута у берега визуально не заметила», – рассказала по телефону корреспонденту TourDom.ru находящаяся сейчас в Анапе руководитель турагентства «Жара» (Самарская область) Галина Ермола.

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Сегодня она побывала на центральной набережной города-курорта. Поездка однодневная, поэтому посетить более отдаленные пляжи Пионерского проспекта, где расположено большинство гостиниц, не удалось. В центре сосредоточены в основном гостевые дома, их сотрудники устанавливают на своих участках берега шезлонги, столики и стулья.

«Отельеры с дрожью в голосе, но надеются на сезон», – говорит Галина.

По ее словам, туристы на курорт постепенно начинают прибывать. Пока это в основном те, кто отдыхает в здравницах, – проходят процедуры в санаториях, пансионатах.

Судя по фото и видео, присланным турагентом, в море у берега замечены лебеди.

«Видела и дельфина, но не успела сфотографировать», – рассказала Галина.

Купальщиков – единицы, не исключено, что это связано не столько с экологией, сколько с тем, что на курорте пока довольно прохладно, вода прогрелась только до 14 градусов.

Стоит ли отправляться на отдых в Анапу этим летом – вопрос по-прежнему открытый. Береговая линия уже чистая, но пока остается неопределенность по поводу того, не прибьет ли к пляжам новые порции мазута.

Ранее мы писали, что в Госдуме обсуждают, какую помощь должно оказать государство турбизнесу Анапы.