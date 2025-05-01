Депутат призвал запретить экскурсии по крышам

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что все выходы на городские крыши должны быть закрыты в целях безопасности, за этим должны следить муниципалитеты совместно с управляющими компаниями.

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Задача — сделать крыши недоступными, заявила она в беседе с НСН.

«В Санкт-Петербурге вообще это отдельная отрасль, туриндустрия — экскурсии по крышам. Насколько это законно, безопасно, кто несёт ответственность за участников экскурсии? Если очередные новости о том, что ребёнок разбился насмерть, не останавливают, надо закрывать крыши», — высказалась депутат.

Также Буцкая заявила, что необходимо бороться с зацеперством, отслеживая нарушителей по камерам.

В январе сообщалось, что полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стёклам кабины машиниста в Подмосковье.