Киберэксперт оценил важность ИИ для туристов в будущем

Гендиректор компании Notamedia (разработчик цифровых платформ) Максим Малышев выразил мнение, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) получит более широкое применение в качестве персонального ассистента в сфере туризма.

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В беседе с газетой «Известия» он предположил, что ИИ сможет выступать персональным цифровым гидом: он будет анализировать предпочтения туриста, а также, используя GPS и компьютерное зрение, информировать о достопримечательностях и рассказывать увлекательные истории.

В будущем такие системы станут ещё более умными и эмоционально чуткими, способными шутить и поддерживать беседу на любом языке, считает эксперт.

«С развитием ИИ каждый путешественник сможет быстро планировать индивидуальный маршрут поездки и экскурсии без участия других людей, всё общение будет происходить только с нейросетью», — заключил Малышев.

Ранее сайт 360.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова писал, что в столичный «Банк технологий» включено свыше 520 инновационных решений, из которых 94 разместили 17 ведущих вузов страны.