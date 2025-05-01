Аналитики выяснили, какие турнаправления стали востребованнее

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на майские праздники в популярных российских и зарубежных городах и рассказали, какие направления стали гораздо более востребованными по сравнению с прошлым годом. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, в два раза увеличился спрос на поездки в город Золотого кольца России Иваново и в Каспийск, расположенный на берегу моря недалеко от Махачкалы.

«Также существенно вырос интерес путешественников к Пскову (+60%), Волгограду (+58%) и Сергиеву Посаду (+50%)», — поделились аналитики.

Кроме того, в десятке городов, которые стали более популярными на майские праздники, оказались Тверь (доля увеличилась на 42%), Кисловодск (+40%), Светлогорск (+35%), Ярославль (+27%) и Нижний Новгород (+23%), говорится в исследовании.

Отмечается, что больше туристов в начале мая отправится в Смоленск (+20%), Уфу (+20%), Владимир (+17%), Ростов-на-Дону (+15%) и Тюмень (+15%).

Ещё специалисты выяснили, что в период длинных выходных значительно больше российских путешественников решили отдохнуть в Египте: популярность Каира увеличилась в два раза, а доля Хургады, также попавшей в десятку лидеров, выросла на 75%.

«Более востребованным стал и Вьетнам: вдвое больше заказов оформлено в Дананге и на 80% — в Нячанге. Страны Ближнего Востока также становятся привлекательнее для туристов из России: количество бронирований в Дохе, столице Катара, выросло в два раза. Попал в список и Дубай, куда отправятся на четверть больше путешественников», — рассказали в сервисе.

Продолжает расти интерес россиян к Азии: доля Пекина увеличилась на 70%, Осаки — на 60%, Шанхая — на 33%, Гуанчжоу — на 25%, а Киото — на 20%.

Кроме того, более востребованным стало и ближнее зарубежье: на 63% больше путешественников отправятся на майские праздники в Батуми, заключили эксперты.

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