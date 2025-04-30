Дополнительная электричка свяжет Сочи и Имеретинский курорт

С 1 мая между Сочи и Имеретинским курортом начнет курсировать еще один ежедневный вечерний электропоезд. По информации от компании «Кубань Экспресс-Пригород», речь идет о пригородном поезде «Ласточка» под номером 6825.

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Отправление электрички запланировано на 21:30 со станции Сочи, а прибытие на станцию Имеретинский Курорт – в 22:18. Этот дополнительный рейс будет доступен для пассажиров до конца сентября 2025 года.

Представители компании подчеркнули, что данное нововведение призвано улучшить транспортную связь между популярными курортными зонами в пик туристического сезона.

Более подробную информацию о действующем расписании и возможности приобретения билетов можно найти на официальном сайте компании-перевозчика, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».