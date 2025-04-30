В России запустят новые автобусные маршруты для путешествий

Новые автобусные рейсы свяжут в летний период города Донбасса и Новороссии с Крымом, Севастополем, Краснодарским краем, Московской областью. Начать сообщение планируется к 20 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавтотранса.

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«Установлено три дополнительных межрегиональных маршрута пассажирских автоперевозок в сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. В Луганской Народной Республике зарегистрировано два новых межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, что позволит установить транспортное сообщение с Краснодарским Краем и Севастополем. Один маршрут установлен между Московской областью и Республикой Крым, проходящий через остановочные пункты Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начать эксплуатацию этих маршрутов планируется к разгару отпускного сезона, в период летних школьных каникул, согласно действующему законодательству, рейсовая работа по этим маршрутам должна быть запущена не позднее 20 июля 2025 года.

В настоящий момент на территории ЛНР установлено 306 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, на территории ДНР - 255, на территории Запорожской области - 46 межрегиональных маршрутов и в Херсонской области установлено 33 межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок.