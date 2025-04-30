Из Северной Осетии отправился первый поезд в Крым

Первый поезд отправился из Северной Осетии в Крым, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

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«Осетия и Крым теперь связаны железнодорожным сообщением: из Владикавказа в Симферополь сегодня отправился первый поезд. Рейс сезонный и будет курсировать раз в 4 дня до октября», — говорится в сообщении.

Он выразил уверенность в том, что маршрут будет востребован и важен как для туризма, так и для экономики.