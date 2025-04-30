Как будут работать визовые центры в майские праздники

Визовые центры стран, пользующихся популярностью у туристов из России, в начале мая ожидаемо изменят режим работы. В большинстве своем они придерживаются календаря рабочих и выходных дней, установленных на 2025 год, но есть нюансы.

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У визовых центров Италии и Франции график предсказуемый: они к своим обычным выходным не работают 1–2 и 8–9 мая. Аналогичного общего формата придерживаются офисы Греции, Австрии, Болгарии, Германии, Швейцарии.

А вот у BLS Spain Russia режим немного другой: если в первый длинный уик-энд они отдыхают как все, то во второй – по своему графику: 8 мая вполне можно подавать документы и получать паспорта, а вот 9 мая выходной.

Что же за пределами Шенгенской зоны – Великобритания отдыхает все дни. А у визовых центров Китая будет больше всех выходных дней. В начале мая они не будут принимать заявителей 5 дней кряду. Посетить офисы можно только 6–7 мая. Далее с 8 по 11 мая офисы вновь будут закрыты.