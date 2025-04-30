Как сказалась на турпотоке реконструкция центра города Алупки

Реконструкция исторического центра крымского города Алупки повысила число бронирований отелей в нем на 22% и на порядка 30% уровень доходов заведений общественного питания, рассказала ТАСС глава города Ольга Литвинова.

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«После реконструкции старого города мы запрашивали данные в гостиницах по поводу заполняемости номерного фонда. Нам сообщили, что рост составил порядка 22%, город привлекает новых туристов. Также мы собирали данные в общепитах, там порядка 30% составил рост доходной части», — сказала она в ходе пресс-тура "Расцветай в Крыму".

Ранее основной достопримечательностью Алупки был Воронцовский дворец, который обеспечивал большую часть туристов города. Теперь же, по словам Литвиновой, город стал самостоятельной точкой притяжения людей.

Весной прошлого года завершилась реконструкция исторического центра Алупки. Она была проведена на федеральные средства по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", было выделено порядка 250 млн рублей. В едином стиле здесь оформили фасады зданий, установили знаки навигации, организовали зоны отдыха, на прежнее место вернули питьевой фонтан 1847 года. Были проведены работы по перекладке порядка 6 тыс. кв. м брусчатки, проложены трубы водопровода и канализации, демонтированы два здания, полностью убрана в подземные коммуникации паутина проводов.

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