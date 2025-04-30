Опубликован перечень альтернативных мест летнего отдыха вместо Анапы

Из-за закрытия Роспотребнадзором практически всех пляжей в Анапе и Темрюкском районе после нефтеразлива, туристы переориентируются на другие направления для летнего отдыха. Несмотря на это, общий турпоток в Краснодарский край сохраняется, хотя его доля в бронированиях уменьшается.

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Эксперты прогнозируют повышенную загрузку Сочи, а также традиционную популярность Турции и Египта.

В качестве альтернативы Анапе рассматривается Калининградская область, где ожидается рост бронирований на 30% и увеличение турпотока на 8-9%. Хотя Балтийское море не сравнится по температуре с Черным, регион привлекает ценителей европейской культуры. Светлогорск и поселок Янтарный рекомендуют для спокойного отдыха, а пляжи «Янтарный» и «Центральный» отмечены знаком качества.

Другой вариант – побережье Каспийского моря в Дагестане, предлагающее песчаные пляжи и развивающуюся инфраструктуру. Особенно рекомендуется Дербент с его историей и гастрономией.

Для тех, кто ищет необычные места, подойдут Байкал и Телецкое озеро на Алтае, а также побережье Азовского моря в Ростовской области или Волги в Астраханской области, сообщает «Север-Пресс».

Ранее «Кубань Информ» писал, что Анапа потеряла 40% туристов из-за мазутной катастрофы. Отели курорта загружены лишь на половину.